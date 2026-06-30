Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, kaleci Bilal Beyazıt ile bir yerli transferin sezonun ilk antrenmanında takıma katılacağını belirterek, transfer çalışmalarının devam etiğini söyledi. Beyazıt, "Hedef bizim için Avrupa kupası olacak, bu kesin" dedi.

Süper Lig'i 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan ve geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında mücadele eden Samsunspor, yeni sezon için de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Transfer sezonu başladı. Görüştüğümüz oyuncular var. Transfer komitesi, başkanımız bununla ilgili görüşmeleri yapıyor. 6 Temmuz'da toplanıyoruz. 20 Temmuz’a kadar Samsun'da kamp yapacağız. Daha sonra da Hollanda'ya gideceğiz. Bu süre içinde görüşülen, anlaşma seviyesine gelinen bir yabancı, iki de yerli oyuncu var. Bilal Beyazıt, ilk idmanda olacak. Diğerleriyle görüşmeler devam ediyor. Herhalde kampa kadar 1-2 tanesi biter. Çünkü yabancı olanlar da anlaşılmış, bayağı yol alınmış. Kulübeyle ilgili 1-2 görüşme var. Onları yapıyorlar. Türkiye'de de transfer fazla yapılmıyor şu an. Lig, 15 Ağustos'ta başlıyor. 15 Ağustos'un kadar 2 ay var. İhtiyaç olan yerlere mutlaka transfer yapılacak. Çünkü şu an için giden oyuncumuz yok. Yani sezon sonunda giden, 4 oyuncudan başka giden oyuncumuz yok. Onun yerine kiralıktan dönen Arbnor Muja'ya geldi. Kiralıkta olan Mustafa Tan döndü. Onlarla idmanlara başlayacağız. Pazartesi günü Bilal Beyazıt da katılacak. Diğerleri de 3-5 gün içine katılacaktır. Samsunspor bu sene de Avrupa hedefine oynayacak. Ligde ilk 4-5 sırada olmak zorundayız Avrupa'ya gitmek için ya da kupa almak zorundayız. Hedef bizim için Avrupa kupası olacak, bu kesin" diye konuştu.

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