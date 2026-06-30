2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürerken futbolseverleri şaşırtan sonuçlar peş peşe geldi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya ile Hollanda, rakiplerine penaltı atışları sonunda mağlup oldu. Şimdi ise gözler ''Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'ndan elendi mi?'' sorusuna çevrildi.

Paraguay ve Fas ise tarihi galibiyetlerle adlarını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Brezilya ile Kanada da rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükselen ekipler arasında yer aldı. Peki, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Hollanda ve Almanya Dünya Kupasından elendi mi? Son 32 turunda elenen takımlar ve son 16 turuna kalanlar

HOLLANDA DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Monterrey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ilk yarıda iki ekip de gol bulamadı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hollanda, 71. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle üstünlüğü yakalayarak son bölüme avantajlı girdi. Fas uzatma dakikalarında oyundan kopmadı. 90+1. dakikada Diop'un kaydettiği gol skora denge getirirken mücadele uzatmalara taşındı.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca turu belirleyen seri penaltı atışları oldu. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas, Hollanda'yı turnuva dışına iterek son 16 turuna yükseldi.

Hollanda ve Almanya Dünya Kupasından elendi mi? Son 32 turunda elenen takımlar ve son 16 turuna kalanlar

ALMANYA DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Son 32 turunun en dikkat çeken mücadelelerinden biri Almanya ile Paraguay arasında oynandı. Boston Stadyumu'ndaki karşılaşmada Paraguay ilk yarıyı Enciso'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Almanya, Kai Havertz'in golüyle eşitliği sağladı ve mücadele uzatmalara taşındı. Uzatma bölümünde Alman ekibi Tah ile ağları havalandırsa da VAR incelemesi sonrasında gol geçersiz sayıldı.

120 dakikanın sonunda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Paraguay, son 16 turuna yükselirken Almanya ise turnuvaya veda etti.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışları sonunda elenen taraf oldu.

Ayrıca 4 kez dünya şampiyonluğu bulunan Almanya 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasında yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından bu kez de 2026 organizasyonunda son 32 turunu geçemedi.

Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'ndan elendi mi? Son 32 turunda elenen takımlar ve son 16 turuna kalanlar

SON 32 TURUNDA ELENEN TAKIMLAR

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda şu ana kadar turnuvaya veda eden ülkeler Güney Afrika, Japonya, Almanya ve Hollanda oldu.

Hollanda ve Almanya Dünya Kupasından elendi mi? Son 32 turunda elenen takımlar ve son 16 turuna kalanlar

SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Son 32 turunda oynanan karşılaşmaların ardından Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas adlarını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Paraguay, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Turnuvada kalan diğer son 32 turu mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte son 16 eşleşmeleri de netleşecek.

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