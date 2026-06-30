Bursa'da düzenlenen Yörük Türkmen Festivali'nde sahneye çıkan Gökhan Güney'in, SMA hastası Eflin Sönmez'in annesine söylediği Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma" şeklindeki sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Eleştirilerin büyümesi üzerine açıklama yapan Güney, yanlış anlaşıldığını belirterek aileden özür diledi ve Eflin için ücretsiz bir yardım konseri vereceğini açıkladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Bozağaç Yaylası'nda gerçekleştirilen Yörük Türkmen Festivali'nde sahne alan şarkıcı Gökhan Güney ile SMA Tip 1 hastası Eflin Sönmez'in annesi Elif Sönmez arasında geçen diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti! Gökhan Güney'den İlk Açıklama

“BEN ŞARKI SÖYLEYEYİM KUSURA BAKMA”

Festivalde yardım kampanyasıyla ilgili konuşmak üzere sahneye çıkan anne Elif Sönmez'in konuşması sırasında Gökhan Güney'in, "Burada 19 tane muhtar var, onlara söyleyeceksin, bu işi onlar organize eder. Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma" ifadelerini kullanması üzerine görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Sanatçının anneyi susturduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yapan Gökhan Güney, konser sırasında yardım kampanyasından haberdar olmadığını ve yaşananların yanlış anlaşıldığını belirtti.

SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti! Gökhan Güney'den İlk Açıklama

ÖZÜR DİLEDİ

Güney, eşinin aileyle görüştüğünü, her türlü desteği vereceklerini ve aile yararına ücretsiz konser düzenleme sözü verdiğini ifade etti.

Açıklamasında birkaç saniyelik görüntü üzerinden değerlendirme yapıldığını belirten Güney, o an sahada bulunan mahalle muhtarlarının desteğinin kampanyaya önemli katkı sağlayabileceğini anlatmak istediğini, sözlerinin farklı yorumlandığını kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası