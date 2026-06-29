Almanya'nın Stade kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasında velayet anlaşmazlığı olduğu açıklandı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Almanya doğumlu Türk kökenli bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde bir gençlik merkezi yakınında düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı.

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Daniela Behrens ile Lüneburg Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin düzenlediği ortak basın toplantısında, saldırının failinin Hannover'de yaşayan, Almanya doğumlu 45 yaşındaki Türk kökenli bir Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

Lüneburg Emniyet Müdürü Kathrin Schuol, zanlının kaçarken kullandığı araçta bir ateşli silah ele geçirildiğini, ayrıca tehdit başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğunu belirtti. Olayla bağlantılı 3 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

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VELAYET ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırının nedeni, zanlının 3 aylık kızının velayetini alamaması oldu. Şüphelinin, eşi ve 3 aylık bebeğinin bulunduğu gençlik merkezine daha önce de defalarca giderek velayet konusunda yetkililerle görüştüğü ancak taleplerinin kabul edilmediği ifade edildi.

Olay günü de gençlik merkezi çalışanlarıyla görüşen zanlının olumsuz cevap almasının ardından tartışma çıktığı, daha sonra çalışanların bulunduğu odaya girerek silahla ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 5 kişi olay yerinde, ağır yaralanan 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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ÖLENLERİN TAMAMI ÇALIŞAN

Yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin de gençlik merkezinde görev yapan çalışanlar olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 2'sinin erkek, 4'ünün kadın olduğu belirtilirken, saldırganın 3 aylık kızı ile 34 yaşındaki eşine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığı aktarıldı.

Öte yandan yetkililer, saldırgan ile çocuğunun annesi arasındaki ilişkiye dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

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