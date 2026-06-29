Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaklaşık 20 köy ve mezranın kullandığı grup yolunun çukurlarla dolmasına tepki gösteren vatandaşlar, seslerini duyurmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Köy ve mezranın kullandığı Haseran bölgesi mahalle yolları, kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı tahrip oldu.

Yoldaki çukurlara ağaç diktiler! Diyarbakır'da dikkat çeken protesto

Seslerini duyurmak isteyen bölge sakinlerinden Bülent Aldağ ve Servan Dağtekin, yolda oluşan derin çukurlara sembolik olarak ağaç dikti.

Yoldaki çukurlara ağaç diktiler! Diyarbakır'da dikkat çeken protesto

Bülent Aldağ, ''Yol yaklaşık 20 kilometre, birçok mahalleli bu yolu kullanıyor. Yolda yoğun çukurlar var. Çukurlar araçlara zarar veriyor. Sesimizi duyurmak için böyle bir yönteme başvurduk. Bu yolun yetkililer tarafından yapılmasını istiyoruz'' dedi.

Yoldaki çukurlara ağaç diktiler! Diyarbakır'da dikkat çeken protesto

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