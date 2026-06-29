İhlas Haber Ajansı
Yoldaki çukurlara ağaç diktiler! Diyarbakır'da dikkat çeken protesto
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaklaşık 20 köy ve mezranın kullandığı grup yolunun çukurlarla dolmasına tepki gösteren vatandaşlar, seslerini duyurmak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Özetle DinleYoldaki çukurlara ağaç diktiler! Diyarbakır'da dik...
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Yaşam 2 dk önce
Haseran bölgesindeki köyler ve mezraların kullandığı mahalle yollarının kış mevsiminin yağışlı geçmesiyle tahrip olması üzerine bölge sakinleri sembolik bir eylem gerçekleştirdi.
- Haseran bölgesindeki köy ve mezraların kullandığı mahalle yolları yağışlar nedeniyle tahrip oldu.
- Bölge sakinleri Bülent Aldağ ve Servan Dağtekin, yoldaki derin çukurlara sembolik olarak ağaç dikti.
- Bülent Aldağ, yolun yaklaşık 20 kilometre olduğunu ve çok sayıda mahalleli tarafından kullanıldığını belirtti.
- Aldağ, yoldaki yoğun çukurların araçlara zarar verdiğini söyledi.
- Bölge sakinleri, seslerini duyurmak ve yolun yetkililer tarafından yapılmasını istediklerini ifade etti.
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Köy ve mezranın kullandığı Haseran bölgesi mahalle yolları, kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı tahrip oldu.
Seslerini duyurmak isteyen bölge sakinlerinden Bülent Aldağ ve Servan Dağtekin, yolda oluşan derin çukurlara sembolik olarak ağaç dikti.
Bülent Aldağ, ''Yol yaklaşık 20 kilometre, birçok mahalleli bu yolu kullanıyor. Yolda yoğun çukurlar var. Çukurlar araçlara zarar veriyor. Sesimizi duyurmak için böyle bir yönteme başvurduk. Bu yolun yetkililer tarafından yapılmasını istiyoruz'' dedi.
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