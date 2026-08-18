Hatay'da oyun oynadığı sırada bahçenin demir korkuluklarının üzerine düşen 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna demir saplandı. İtfaiye ekipleri demiri spiral yardımıyla keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde bahçenin demir korkuluklarının üzerine düşen 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna korkuluk demiri saplandı

Hatay'da feci olay! 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna demir saplandı

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İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çocuğun zarar görmemesi için titiz bir çalışma başlatan ekipler, kola saplanan demiri spiral yardımıyla bulunduğu yerden keser çıkardı.

Hatay'da feci olay! 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna demir saplandı

SAPLI DEMİRLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Demirin bir bölümü kesilerek çocuğun kolunda bırakılırken, küçük kız sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuk, saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.

Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, ekipler küçük kıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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