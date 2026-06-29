Bakan Yumaklı, “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında 1.600 üreticiye toplam 160 bin küçükbaş hayvan teslim edileceği açıkladı. Üreticilere 100 hayvan için aylık 15 bin lira olmak üzere 12 ayda 180 bin lira bakım desteği verilecek. Ayrıca sıfır faize varan 2 yıla kadar ödemesiz, 5-7 yıl vadeli kredi ve TARSİM sigortası desteği sağlanacak.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında ilk hayvan teslim töreni Polatlı TİGEM’de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilk hayvanların teslim edileceğini açıklayan Yumaklı, "Bu proje 3'er yıllık perspektifle devam edecek. Ancak sürekli bir şekilde Türkiye'deki 58 milyonu aşmış olan küçükbaş hayvan varlığımızın dönüşümünü sağlayacağız. Hayvancılık, gıda arz güvenliğimizin en stratejik gördüğümüz başlıklardan bir tanesi. Hayvancılık istihdamdır, sanayinin hammaddesidir ve kırsal kalkınmanın lokomotifidir" ifadelerini kullandı.

633 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bakan Yumaklı, son 24 yılda hayvancılıkta önemli bir dönüşüm sağlandığını belirterek, sektöre 633 milyar lira destek verildiğini ifade etti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile kırmızı et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretiminde önemli artışlar kaydedildiğini aktaran Yumaklı, bu başarının planlı üretim, güçlü destekler ve üreticilerin emeği sayesinde elde edildiğini söyledi.

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TÜRKİYE, AVRUPA'DA BİRİNCİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile süt, yumurta ve kanatlı eti üretiminde 1'inci sırada yer aldığını vurgulayan Yumaklı, bu tablonun üreticilerin alın teri ile devletin güçlü iradesinin ortak başarısı olduğunu dile getirdi.

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3 YILLIK DESTEKLEME MODELİ

Yeni Hayvancılık Yol Haritası ile hayvancılıkta planlı üretim döneminde olunduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "İlk kez 3 yıllık destekleme modelini devreye aldık. Genç, kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Aile işletmelerimizi de bu destekleme modelinin merkezine almış durumdayız. Diğer yandan, tüketicilerimizin de kırmızı et tüketmesini sağlamak için gayret ediyoruz. Özellikle Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi sektörde yoğun ilgi gördü. Zaman içerisinde öyle bir sahiplenildi ki belki de bizim tahmin ettiğimiz zamandan önce teslimatları tamamlanacak" diye konuştu.

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"1600 ÜRETİCİYE 160 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN"

Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk teslimatlarının yapıldığını söyleyen Yumaklı, "Oluşan tabloda, hak sahiplerinin; yüzde 49'u kadın, yüzde 79'u genç, yüzde 18'i meslek mensubu, veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendislerimizden oluşuyor. İnanıyorum ki genç ve kadın kardeşlerim bulundukları yerlerde önder çiftçi olacaklardır. Bu proje kapsamında ilk etapta bin 600 üreticimize toplam 160 bin küçükbaş hayvanı, ırkının en iyisini kendilerine teslim edeceğiz. 13 farklı ırktan oluşan hayvanları, 10 TİGEM işletmesinden kendilerine teslim edilecek" şeklinde konuştu.

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PROJENİN AVANTAJLARI

Proje kapsamındaki avantajlara değinen Bakan Yumaklı, "Ziraat Bankasından, sıfır faize varan, 2 yıla kadar ödemesiz, devamında 5 ile 7 yıl vade seçenekleriyle Temel Hayvancılık Kredisi kullandırıyoruz.

100 hayvan için; 12 ay boyunca, aylık 15 bin lira, toplam 180 bin lira bakım ve besleme desteği veriyoruz.

Bir yıllık TARSİM sigortaları da Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz hayvanlar, TİGEM işletmelerimizde yetiştirilen, tamamı yerli genetik kaynaklarımızdan elde edilen hayvanlardır.

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Elit sürülerimizden özenle seçilerek üretilen, yüksek verim potansiyeline sahip bu hayvanlar; Hayvancılık Yol Haritamız kapsamında yürüttüğümüz ıslah çalışmalarının da en önemli unsurlarından biridir" açıklamasında bulundu.

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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINDA YÜZDE 11'LİK ARTIŞ

Yeni yol haritasıyla küçükbaş hayvan varlığında kısa sürede yüzde 11 artış sağlandığını aktaran Yumaklı, kırmızı et üretiminde küçükbaşın payını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Meraların ıslahı, yerli gen kaynaklarının korunması, TİGEM'lerin damızlık üretim merkezlerine dönüştürülmesi, kırsal kalkınma destekleri ve AR-GE çalışmalarıyla küçükbaş hayvancılığın altyapısını güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

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