İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile önümüzdeki günlerde herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı yapılmasının planlanmadığını açıkladı. Tahran yönetimi, önceliğin "mutabakat hükümlerinin uygulanması" olduğunu belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan toplantıya dair yeni açıklama geldi.

İran ile ABD arasında devam eden diplomasi trafiğinde belirsizlik sürerken, Tahran yönetiminden yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı planlanmadığını duyurdu.

Bekayi, İran'ın şu anki önceliğinin imzalanan Mutabakat Zaptı hükümlerinin eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu kapsamda ülkenin taleplerini takip etmek olduğunu söyledi. Mutabakat Zaptı'nın maddelerine ilişkin bilgi veren Bekayi, ABD'nin İran petrol satışlarını kapsayan madde kapsamında gerekli lisansları çıkardığını belirtti.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İranlı sözcü, Tahran yönetiminin söz konusu lisansların uygulanmasını yakından takip ettiğini ifade ederek, yurt dışında dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

Bekayi, bu kapsamda İranlı uzmanlardan oluşan bir heyetin hafta sonuna doğru Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini açıkladı.

Ancak ABD'li temsilcilerin Doha'ya yapacağı olası ziyaretlerin İran heyetinin programıyla bağlantılı olmadığını vurgulayan Bekayi, İran heyetinin yalnızca Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını denetlemek amacıyla Katar'da bulunacağını söyledi.

"NİHAİ ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNMEDİ"

İran ve ABD'nin henüz nihai bir anlaşmayı müzakere etme aşamasına geçmediğini belirten Bekayi, bunun için öncelikle mutabakatın belirli maddelerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan İran'ın Doha Büyükelçiliği de ABD Başkanı Donald Trump'ın "görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Doha'da iki ülke arasında yapılacak bir görüşme için henüz herhangi bir hazırlık bulunmadığı ve konuya ilişkin resmi bir bilginin kendilerine ulaşmadığı belirtildi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında Katar’ın başkenti Doha’da yarın yapılacağını öne sürdüğü görüşme hakkında, "Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz" dedi.

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