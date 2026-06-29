İş adamı Turgut Koç’un ifadesi, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki para trafiğine yeni bir boyut kazandırdı. Telefon incelemelerinde ortaya çıkan döviz fotoğrafları ve "Para nerede?" mesajlarının ardından Koç, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara’ya çağırarak 500 bin lira istediğini söyledi.

CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturma kapsamında adı geçen iş adamı Turgut Koç ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki yazışmalar dosyaya girdi.

Daha önce Ağbaba’nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç’un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali’ye WhatsApp üzerinden "Para nerede?" şeklinde mesaj gönderdiği tespit edilmişti.

ÇAĞIRIP 500 BİN LİRA İSTEMİŞ

Turgut Koç’un telefonunda yapılan incelemede ise 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Bu fotoğraf, dosyadaki para trafiğine ilişkin bağlantıya dair önemli bir bulgu olarak kayıtlara geçti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI SORULDU

Turgut Koç’un bugün adliyede verdiği yeni ifadede ise 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu.

Söz konusu yazışmada Veli Ağbaba’nın saat 19.28’de "Sorun varsa yaz bana" dediği, Koç’un ise "Yok ağabey sorun, perşembe oradayım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi. Ağbaba’nın buna karşılık "Sorun olacaksa yaz kesin mi" dediği yazışmalar da Koç’a soruldu.

Turgut Koç tek tek anlattı: Veli Ağbaba, beni Ankara'ya çağırıp 500 bin TL istedi

"500 BİN LİRA İSTEDİ"

Koç, bu yazışmaya ilişkin ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Veli Ağbaba beni Ankara’ya çağırdı. '500 bin lira var mı?' diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara’ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramada ise WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim."

Turgut Koç tek tek anlattı: Veli Ağbaba, beni Ankara'ya çağırıp 500 bin TL istedi

'ADAYLIK BORSASI'NDA DA ADI GEÇİYOR

İzmir merkezli 4 ilde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, yerel seçimler öncesi “adaylık borsası” kurulduğu ve milyonlarca liralık para trafiği oluşturulduğu iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında aralarında bazı belediye başkanlarının da olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Turgut Koç tek tek anlattı: Veli Ağbaba, beni Ankara'ya çağırıp 500 bin TL istedi

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, Ağbaba'nın danışmanı üzerinden yürütülen para hareketleri dikkat çekmişti. Bazı hesaplardan yapılan 500 bin liralık transferlerin Veli Ağbaba'nın hesaplarına atıldığı ortaya çıkmıştı.

Aynı dosyada, belediye başkan adayları ve yakınları üzerinden gerçekleştiği iddia edilen para transferlerinin “aday belirleme süreciyle bağlantılı olduğu” değerlendirmeleri yer almıştı.

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