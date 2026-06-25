İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın öz yeğeni olan özel kalem müdürü Nermin Özgül’ü görevden aldı. Karar, İzmir’de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında art arda gelen gözaltıların ardından geldi.

İzmir merkezli büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması yerel yönetimde taşları yerinden oynattı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in iddiasına göre, CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, rüşvet ve "adaylık borsası" iddialarının merkezinde yer alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın öz yeğeni olan özel kalem müdürü Nermin Özgül’ü görevden aldı.

Atik'in açıklaması şu şekilde:

"Cemil Tugay, Veli Ağbaba’nın yeğenini görevden aldı.

CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın öz yeğeni olan özel kalem müdürü Nermin Özgül’ü görevden aldı.

İzmir’deki rüşvet soruşturması kapsamında Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz ve 5 kişi tutuklanmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün 2 ilçe belediye başkanı gözaltına alınmıştı"

Veli Ağbaba

NE OLMUŞTU?

Öte yandan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında bu sabah saat 05.00'te İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.

MASAK raporu ve gözaltıların ardından... Cemil Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğenini görevden aldı!

Operasyonun en dikkat çekici ayağını ise MASAK raporları ve teknik takiplerle deşifre edilen, yerel seçimler öncesindeki adaylık belirleme sürecinde yaşandığı iddia edilen milyonlarca liralık yasa dışı para trafiği oluşturmuştu.

Veli Ağbaba'nın danışmanı şüpheli Özlem Akyılmaz'ın hesap hareketleri üzerinden dönen bu trafiğin deşifre olmasının ardından, Ağbaba hakkındaki rüşvet almak suçlamasına ilişkin soruşturma evrakının tefrik edilerek fezleke hazırlanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenilmişti.

Onur Yiğit

ADAYLIK BORSASI KURULMUŞ

Soruşturma dosyasına giren Mali Analiz Raporunda, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından 29 Mart 2024'te Özlem Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildiği ve bu paranın 335 bin TL'lik kısmının doğrudan Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edilmişti.

Aynı şekilde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesabından da 27 Şubat 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL gönderildiği, bu tutarın 100 bin TL'sinin yine Ağbaba'ya ulaştığı belirlenmişti.

MASAK raporu ve gözaltıların ardından... Cemil Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğenini görevden aldı!

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Para trafiğine, rüşvet vermek suçundan tutuklu müteahhit Rıdvan Korkmaz Budak'ın aracılar vasıtasıyla yine Özlem Akyılmaz üzerinden Ağbaba'nın hesabına aktardığı 500 bin TL ile Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın Akyılmaz'a gönderdiği 300 bin TL de eklenmişti.

İzmir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alınmıştı.



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