İzmir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Son olarak İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

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