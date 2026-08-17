Evlerin yüzde 58'inin zorunlu deprem sigortası var

Türkiye’de konutların yalnızca yüzde 58’i zorunlu deprem sigortasına sahip. DASK verilerine göre 11,7 milyon konut sigortalıyken, en yüksek oran yüzde 65 ile Marmara’da, en düşük oran ise yüzde 45 ile Karadeniz’de bulunuyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 25 yılı aşkın süredir zorunlu deprem sigortalılık oranını artırmak üzere çalışmalarını sürdürürken Türkiye genelindeki konutların yaklaşık yarısının sigortası bulunmuyor.

Ülke genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan konutların oranı yüzde 58 seviyesinde bulunuyor. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılan toplam konut sayısı da 11 milyon 700 bin 223 oldu. En yüksek sigortalılık oranı yüzde 65 ile Marmara Bölgesi’nde görüldü.

Evlerin yüzde 58inin zorunlu deprem sigortası var

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki 27 yıl sonra uyardı: Adeta jeton düştü

Bu bölgeyi sırasıyla yüzde 64 ile Doğu Anadolu, yüzde 63 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 59 ile Ege ve Akdeniz, yüzde 51 ile İç Anadolu bölgeleri takip etti. En düşük sigortalılık oranı yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi’nde kaydedildi.

Evlerin yüzde 58inin zorunlu deprem sigortası var

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, kurumun bugüne kadar 1.000’in üzerinde deprem elleçlediğini, birçok sigortalının zararını hızlı şekilde karşıladığını ifade ederek “Maraş depreminde 9 ayda 540 bin dosyayı elleçledik ve 39 milyar lira tutarında bir hasar ödedik” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası