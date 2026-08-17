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Büyük facianın yaraları sarıldı acıları kaldı! 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti

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Büyük facianın yaraları sarıldı acıları kaldı! 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden geçen 27 yılda felaketin izleri silindi ancak yaşanan büyük korku ve yakınlarını kaybedenlerin acıları ilk günkü tazeliğini koruyor.

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Saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de yıkıma sebep oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı seviyelerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

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Depremde İstanbul’da 454 kişi hayatını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük’ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981’e çıktı. İstanbul’da 1.880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır hasar yüzünden oturulamaz hâle geldi. Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820’si hasar gördü. Bunların 118’i orta, 13’ü ağır hasarlı olarak belirlendi. İstanbul’daki 10 bine yakın kamu binasının 1137’sinde az, 387’sinde orta, 37’sinde ise ağır hasar oluştu.

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Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer kurumların iş birliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla “asrın felaketi”nin yaraları sarıldı. Yıkımın yaşandığı kentlerde, TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından deprem yönetmeliğine uygun yeni konutlar inşa edildi. Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi. Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce adeta yeniden doğdu. Türkiye ekonomisinin can damarlarından olan bölge kısa sürede yeniden ayağa kalktı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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