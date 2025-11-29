Bakan Murat Kurum, “İlk Evim Arsa Projesi”ne yönelik gecikme eleştirilerine deprem bölgesindeki önceliklere dikkat çekerek cevap verdi ve projelerin tamamlanacağı mesajını verdi. Kurum, yıl sonuna kadar hiçbir hak sahibinin konteynerde kalmayacağını açıkladı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin kabul edildiği Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını cevapladı.

‘İlk Evim Arsa Projesi’nde arsa tahsislerinin geciktiğine dair eleştirilere cevap veren Bakan Kurum “Asrın felaketi sonrası maalesef ki öncelikler değişti. Biz orada vatandaşımız konteynerde yaşarken evi olan vatandaşa mı ev yapmalıydık? Büyük bir yıkımı bir an önce gidermek için tüm gücümüzle bölgeye seferber olduk” dedi.

Var olan projelerde yavaşlama olabileceğini söyleyen Kurum “TOKİ’mizin İlk Evim Arsa projesinde 235 bin hak sahibi kardeşimiz var, 107 bin 534’ü için imar planları tamamlanmış. Kalanları da çok kısa süre içerisinde tamamlanacak. Yine bu proje kapsamında 250 bin İlk Evim projesiyle sosyal konut projesi yapmıştık. Deprem bölgesi devam ederken yapılanlardan bahsediyorum. Şu an 253 bin 840 konutunun yapımı başladı. ‘Başlamadı’ diyenler, ‘Bu işler unutuldu’, ‘Bu işler yapılmadıysa yeni işler nasıl yapılacak?’ diye algı yapmaya çalışan arkadaşlara söylüyorum. Milletimizin gönlünü her zaman olduğu gibi ferah tutmasını ve bize güvenmesini istiyorum. 1 milyon 750 bin sosyal konutu teslim eden bir irade, her afette milletin yanına iki saat sonra koşmuş olan bu kadro, İlk Evim Arsa projemizde de hiç rahatsızlık duymayın, bu konutlarımızı da tamamlayacaktır” dedi.

41 BİN KİŞİ KONTEYNERDE

Kurum “Şu an hâlihazırda konteyner kentlerde kalan hak sahibi vatandaşımızın sayısı 41 bin. Bu vatandaşlarımızın 29 bin 900’üne ev çıkmış. Kendi tercihleriyle veya başka nedenlerle evlerine geçmiyorlar. 11 ilde 11 bin hak sahibi var. Yıl sonunda da hak sahiplerimizin tamamı evlerine geçecek, hiçbir vatandaşımız konteynerde kalmayacak” bilgisini paylaştı.

HİSSE FİYATI DÜŞÜŞÜ VATANDAŞIN YARARINA

Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında soruya cevap veren Kurum vatandaşların uygun maliyetli ve güvenli ev sahibi olabilmesi için her türlü çözümü ortaya koyduklarını belirterek “Hissenin düşmesi vatandaşımızın zararına değil yararınadır çünkü bu projeyle vatandaşımız sertifika alarak ev sahibi olabilmektedir. Vatandaşımızın bütçesine göre ne kadar düşerse, o kadar uygun fiyatla ev sahibi olabilir” dedi.

Editör:CEMAL EMRE KURT

