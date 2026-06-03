İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP 38. Kurultay soruşturmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada ifade veren Turgut Koç, CHP’nin 38. Kurultayı sürecine ilişkin dün çarpıcı bir ifade verdi. Delegelerle birebir temas kurduğunu anlatan Koç, bu süreçte para gönderdiğini, siyasi destek karşılığında adaylık sözleri verildiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada ifade veren Turgut Koç, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu. Herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde aktif rol aldığını söyleyen Koç, Ankara’da bulunduğunu ve parti yöneticilerinin konakladığı otelde kaldığını anlattı.

Koç, kurultay sürecinde Özgür Özel’i gayrı resmi şekilde desteklemek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu dile getirirken, parti içi temasların perde arkasını da anlattı.

"RESMİ GÖREVİM YOKTU AMA ÖZEL VE AĞBABA’NIN HER ŞEYDEN HABERLERİ VARDI"

Koç’un ifadesindeki en dikkat çeken bölüm ise Edirne bağlantılı görüşmeler oldu. İddiaya göre, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın Özgür Özel’i desteklemesi için girişimde bulunuldu.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmede, Gürkan’a ilerleyen seçimlerde yeniden belediye başkan adaylığı sözü verildiği öne sürüldü. Koç, görüşmenin Nadir Ataman’ın telefonu üzerinden yapıldığını ve görüşme sırasında aynı ortamda bulunduklarını belirtti.

Kurultay sürecinde verilen bu tür sözlerin siyasi pazarlık boyutuna işaret ettiği iddiası dikkat çekerken Turgut Koç, resmi bir görevi olmamasına rağmen yürüttüğü temaslardan Özgür Özel ve Veli Bağbaba’nın bilgisi olduğunu ileri sürdü.

PARA İDDİASI: "10 BİN TL GÖNDERDİM"

Koç’un beyanlarında yer alan bir diğer çarpıcı detay ise delegelere para gönderildiği iddiası oldu. Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin kendisinden para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Bu iki delegenin daha sonra Özgür Özel’e destek verdiğini ifade etti.

İL BAŞKANLIKLARI VE BELEDİYE ADAYLIKLARI BAĞLANTISI

Koç, kurultaydan önce bazı delegelerle yapılan görüşmelerde yerel seçimlere yönelik taleplerin gündeme geldiğini de öne sürdü. Yalova’dan Mehmet Gürel’in belediye başkan adayı gösterilmesi talebinin iletildiğini, sonraki süreçte bu kişinin aday yapıldığını ve başkan yapıldığını belirtti. Bu gelişmenin ardından il başkanlığı görevinde de değişiklik yapıldığını ifade etti.

Söz konusu beyanlar, kurultay sürecinde siyasi pozisyonların önceden planlandığı iddialarını güçlendirdi.

KRİTİK İSİMLER VE KURULTAY AĞI

Turgut Koç ifadesinde, kurultay sürecinde etkili olduğunu düşündüğü birçok ismi de sıraladı. Bazı isimlerin delegeler üzerinde etkili olduğunu, bazı kişilerin ise adaylık ve destek süreçlerinde aktif rol aldığını öne sürdü. Özellikle bazı belediye başkanları, il başkanları ve parti yöneticilerinin süreçte kilit rol oynadığını belirtirken, bu temasların büyük kısmının perde arkasında yürütüldüğünü beyan etti.

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