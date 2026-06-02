İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay Enis Uludemir’in yeni bir ifade verdiği ve CHP milletvekili Özgür Özel’e yönelik çarpıcı iddialar gündeme getirdiği öğrenildi. Tanık Uludemir, Özel’in FETÖ tarafından hazırlanan listede yer aldığını, seçim süreçlerinde örgüt desteği gördüğünü ve örgütün kritik ismi Mustafa Özcan ile bağlantılı para trafiğinin bulunduğunu beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütlü suçlar soruşturması kapsamında alınan tanık ifadesi, siyasetin en üst kademelerine uzanan dikkat çekici iddiaları gün yüzüne çıkardı. Manisa’da iş insanı olarak faaliyet gösterdiğini belirten tanık Enis Uludemir, geçmişte FETÖ yapılanması içinde aktif rol aldığını ve örgütün siyasi planlamalarına doğrudan tanıklık ettiğini anlattı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ADINI ‘ECZACI’ OLARAK BİZZAT KAYDETTİ

Tanık Uludemir, 2008 yılında FETÖ’nün talimatıyla muhalif kesimden siyasete uygun isimlerin belirlenerek bir liste hazırlandığını ifade etti. Bu listede Özgür Özel’in de yer aldığını belirten tanık, ismini “Özgür Özel - Eczacı” şeklinde bizzat kendisinin kaydettiğini söyledi. Hazırlanan listenin örgütün yurt dışı yapılanmasına iletildiği öne sürüldü.

ÖRGÜT, ÖZEL’E SİSTEMATİK OLARAK DESTEK VERDİ

Tanık Uludemir ifadenin devamında, 2009 yerel seçimleri ve sonrasında Özgür Özel’e FETÖ tarafından ciddi destek sağlandığı söyledi. Tanık, örgüt toplantılarında toplanan paraların Özel ve yakın çevresine aktarıldığını, seçim kazanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü beyan etti. Aynı süreçte kamuoyunu yönlendirmeye yönelik propaganda faaliyetlerinin de organize edildiği iddialar arasında yer aldı.

“250 KİŞİLİK YAPI ÖRGÜT TARAFINDAN KURGULANDI”

Tanık Uludemir, Özgür Özel’in seçim sonrası açıkladığı “250 kişilik üye kazandırdık” sözlerini hatırlatarak, bu isimlerin FETÖ’nün yönlendirmesiyle belirlenen kişiler olduğunu ifade etti. Bu kişiler arasında daha sonra örgüt üyeliğinden yargılanan isimlerin bulunduğunu söyledi.

MUSTAFA ÖZCAN DETAYI: “YENİ YAPI VE PARA TRAFİĞİ”

Tanık ifadesinde en kritik başlıklardan biri ise FETÖ’nün güncel yapılanmasına ilişkin oldu. Uludemir, yurt dışında örgüt bağlantılı kaynaklardan edindiğini bilgiye göre, Fetullah Gülen sonrası örgütün başına geçtiği iddia edilen Mustafa Özcan’ın Avrupa yapılanmasını yönettiğini ve bu süreçte Özgür Özel ile temas kurduğunu ifade etti.

Beyana göre, Almanya’da gerçekleştiği öne sürülen bu görüşmede Özgür Özel’in Mustafa Özcan’a yüksek miktarda para aktardığı, bu ilişkinin örgütsel bir bağlılık çerçevesinde geliştiğini ileri sürdü.

ULUDEMİR’E YÖNELİK PARA, TEHDİT VE SUSTURMA GİRİŞİMİ

Tanık Uludemir, geçmişte verdiği ifadeler nedeniyle hedef haline geldiğini ve Özgür Özel’in çevresindeki bazı isimlerin kendisine ulaştığını, önceki ifadesini değiştirmesi karşılığında kendisine 2.5 milyon TL para ve yakınlarına iş imkanı teklif edildiğini söyledi.

Bu teklifleri reddettiğini belirten tanık, sonrasında tehdit edildiğini ve ailesine zarar verileceğinin söylendiğini beyan etti.

“BAVULLARLA PARA GETİRİLDİ” İDDİASI

Tanık Uludemir, yapılan görüşmelerden birinde ofise getirilen iki bavul dolusu paranın seçim çalışmaları için kullanılacağının söylendiğini de öne sürdü. Paranın kaynağına ilişkin yapılan açıklamaların ise dikkat çekici kaydedildi.

