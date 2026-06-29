İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar dolarının ülkeye döneceğini açıkladı. Pezeşkiyan, kalan miktar için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Katar'da bulunan dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Kum kentinde Ayetullah Şebiri Zencani ile gerçekleştirdiği görüşmede ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

6 MİLYAR DOLAR İRAN'A DÖNECEK

Pezeşkiyan, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar dolarının belirlenen program kapsamında İran'a döneceğini belirtti.

Kalan 6 milyar doların da ülkeye geri getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Pezeşkiyan, sürecin planlanan şekilde ilerlediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca ABD ile imzalanan mutabakat zaptına da değinerek, söz konusu anlaşmanın İran halkı açısından bir kazanım olduğunu savundu. Pezeşkiyan, mutabakat kapsamında İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırıldığını hatırlattı.

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