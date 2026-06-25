Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsalda üretimi artırmak ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek maksadıyla hayata geçirdiği projede ilk teslimatlar başlıyor. Üç yılda toplam 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilerle buluşturulmasını hedefleyen “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında ilk grubun sonuçları açıklandı ve dağıtılacak damızlık hayvanların fiyatları netleşti.

İlk etapta 280 hak sahibine teslim edilecek 100 başlık damızlık sürülerin değeri, ırkına göre 1 milyon 212 bin lira ile 2 milyon 828 bin lira arasında değişiyor.

3 yılda 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak! Üreticiye milyonluk sürü desteği başladı

Proje kapsamında en yüksek bedelli sürüler; Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Kıvırcık, Polatlı ve Türk Tahirova ırklarında yer aldı ve bu sürülerin toplam değeri 2 milyon 828 bin liraya ulaştı. Akkaraman, İvesi, Bafra, Acıpayam ve Kangal Akkaraman ırklarında sürü bedeli 2 milyon 585 bin 600 lira olarak hesaplanırken; Morkaraman sürülerinin değeri 2 milyon 324 bin lira, Halep Keçisi sürüleri 2 milyon 20 bin lira, Tiftik Keçisi sürüleri ise 1 milyon 212 bin lira seviyesinde bulunuyor.

3 yılda 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak! Üreticiye milyonluk sürü desteği başladı

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35 GÜNLÜK TAKVİM BAŞLADI

Projeden yararlanmaya hak kazanan üreticilerin belirlenen takvimi sıkı takip etmesi gerekiyor. Süreç şu şekilde işleyecek:

Ziraat Bankası Başvurusu: Hayvanlarını krediyle almak isteyenlerin, duyurudan itibaren 5 iş günü içinde bankaya başvurması şart.

Ödeme Süresi: Peşin ya da kredili fark etmeksizin, hayvan bedelinin en geç 20 gün içinde TİGEM hesaplarına yatırılması gerekiyor.

3 yılda 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak! Üreticiye milyonluk sürü desteği başladı

Teslimat: Ödemesini yapan üretici, en geç 35 gün içinde hayvanlarını belirlenen TİGEM işletmesinden teslim alacak.

Hazırlıklar: Teslimattan önce işletme açılışı, kapasite raporu ve noter onaylı taahhütname işlemlerinin tamamlanması gerekirken, nakliye giderleri üreticiye ait olacak.

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