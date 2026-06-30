Esenler’de yasa dışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları aracılığıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri belirlenen 'Çapkanlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları aracılığıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri belirlenen 'Çapkanlar' silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, örgüt üyesi 28 şahsın, bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu tespit edildi.

5 MİLYAR 66 MİLYON 473 BİN 505 LİRALIK SUÇ GELİRİ AKLADIĞI BELİRLENDİ

Ayrıca, yasa dışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği de soruşturma aşamasında ortaya çıktı. Öte yandan, örgütün yasa dışı bahis suçundan 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç geliri akladığı da tespit edildi.

24 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 23 adrese operasyon düzenledi. Ankara, Sivas, Diyarbakır ile Batman'da toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. 4 firari şahsı yakalama çalışmaları sürerken, şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında, 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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