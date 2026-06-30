1 Temmuz itibarıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren üç önemli düzenleme resmen yürürlüğe girecek. Depozito İade Sistemi uygulanmaya başlanırken, zorunlu trafik sigortasında teminat limitleri artırılacak, restoran ve kafelerde ise menülerde içerik ve kalori bilgisi dönemi başlayacak. İşte günlük hayatı doğrudan etkileyecek yeni uygulamaların tüm detayları.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ RESMEN BAŞLIYOR Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Sistem kapsamında üzerinde "Depozito İade" logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları, ülke genelinde kurulacak depozito iade makinelerine teslim edilebilecek.

İlk etapta 81 il ve 973 ilçede kurulacak makineler sayesinde vatandaşlar her uygun ambalaj için 1 lira depozito bedeli alacak. Toplanan ambalajların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla hem atık miktarının azaltılması hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI DEĞİŞİYOR 1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlayacak. Yeni düzenlemeyle araçlarda oluşan değer kaybı, SEDDK tarafından belirlenecek usullere göre sigorta eksperleri tarafından hesaplanacak ve hasar başvurusu yapanlar ayrıca değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak.

Sağlık Giderleri Teminatı'nın kapsamı genişletilerek protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de güvence altına alınırken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarına ilişkin hesaplama esasları da yeniden düzenlendi. Ayrıca sigorta şirketleri, başvuru ve bilgilendirme süreçlerinde kısa mesaj, e-posta, mobil uygulama ve e-Devlet gibi kalıcı veri saklayıcılarını da kullanabilecek.

RESTORAN VE KAFALARDA MENÜLER DEĞİŞİYOR Yeni düzenlemeyle birlikte restoranlarda tüketicilerin daha bilinçli seçim yapabilmesi amacıyla menülerde kapsamlı bilgilendirme dönemi başlıyor. İşletmeler, sundukları yiyeceklerin içerik bilgileri ile kalori değerlerini menülerinde gösterecek.

Böylece özellikle alerjisi bulunan, kronik rahatsızlığı olan veya sağlıklı beslenmeye önem veren tüketiciler sipariş vermeden önce ürünler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek. Uygulama ilk etapta ulusal zincir restoranlarda başlayacak. Diğer restoranların 31 Aralık 2026'ya, kafelerin ise 2027 yılı sonuna kadar yeni düzenlemeye uyum sağlaması öngörülüyor.

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