ABD'de geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 7 yaşındaki Casper O'Brien'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İki yıl içinde 68 kilo alarak 115 kiloya ulaşan, yatağa bağımlı hale gelen ve ciddi ihmale maruz kaldığı tespit edilen çocuğun anne ve babası şimdi ikinci derece cinayet ve çocuk istismarı da dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya.

ABD'nin Michigan eyaletinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 7 yaşındaki Casper O'Brien'ın ölümüne ilişkin hazırlanan soruşturma dosyası, çarpıcı ihmalleri ortaya koydu. Savcılık, çocuğun anne ve babası Damien ve Jessica O'Brien hakkında ikinci derece cinayet, işkence ve ikinci derece çocuk istismarı suçlamalarıyla dava açtı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK 2 YILDA 68 KİLO ALDI

Soruşturma dosyasına göre Casper, iki yıl içinde yaklaşık 68 kilo alarak 115 kiloya ulaştı. Sadece sağlıksız yiyeceklerle beslendiği, hareket edemeyecek duruma geldiği, yatağa bağımlı yaşadığı ve vücudunda ciddi yatak yaraları oluştuğu iddia edildi. Yetkililer, ailenin sağlık sigortası bulunmasına rağmen çocuğun hiçbir zaman gerekli tıbbi tedaviyi almadığını belirtti.

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ACI GERÇEK OTOPSİDE ÇIKTI

Mahkeme kayıtlarında, ebeveynlerin çocuklarına yeterli bakım sağlamadığı, uygun beslenme ve egzersiz imkânı sunmadığı, güvenli ve hijyenik bir ortam oluşturmadığı belirtildi. Otopsi raporunda ise Casper'ın ölüm nedeninin ileri derecede morbid obezite olduğu kaydedildi.

Savcılık, Casper'ın konuşamadığını ve otizmli bir birey olabileceğini, buna rağmen hiçbir tıbbi değerlendirmeden geçirilmediğini de dosyaya ekledi.

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5 YAŞINDAKİ KARDEŞ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Soruşturma kapsamında evde yaşayan 5 yaşındaki kız kardeşin ciddi şekilde istismara maruz kaldığı tespit edildi. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında küçük çocuğun çıplak halde dışarıda dolaştığı, aşırı kilolu olduğu ve bakımsız göründüğü belirtildi. Bu nedenle anne ve baba hakkında ikinci çocuk için de ikinci derece çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Küçük kız, olayın ardından Çocuk Koruma Hizmetleri tarafından koruma altına alındı.

Genesee Bölgesi Savcılığı, yaşananları ebeveynlerin çocuklarının sağlık ve bakım ihtiyaçlarını bilinçli şekilde ihmal ettiği ‘trajik ve korkunç bir olay’ olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Casper O'Brien'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla Damien ve Jessica O'Brien, ikinci derece cinayet, işkence ve çocuk istismarı suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Davanın önümüzdeki günlerde görülecek duruşmalarla devam etmesi bekleniyor.

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