FIFA Dünya Kupası, 1930 yılından bu yana milyonlarca taraftarı ekran başına topluyor. Her dört yılda bir düzenlenen dev organizasyonda şimdiye kadar yalnızca sekiz farklı ülke kupayı kaldırmayı başardı. Turnuva tarihinde en çok şampiyon olan ülke merak edilirken Türkiye'nin Dünya Kupası'na kaç kez katıldığı da grup maçlarının ardından gündeme getirildi.

24 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası bileti alan Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'ın yer aldığı D Grubu'nda mücadele etti. Milli takım ilk iki maçında Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti. Son karşılaşmada ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup eden Ay-Yıldızlılar turnuvayı galibiyetle tamamlamasına rağmen grup aşamasında elendi. Peki, Dünya Kupası'nda en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı?

Dünya Kupasında en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı? İşte en başarılı takımlar

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK HANGİ ÜLKE ŞAMPİYON OLDU?

FIFA Dünya Kupası 1930 yılından bu yana düzenlenmeye devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen turnuvalarda 8 farklı ülke dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Başarı sıralamasının zirvesinde ise Brezilya yer alıyor.

Dünya Kupasında en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı? İşte en başarılı takımlar

Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında kupayı kazanarak toplam 5 kez dünya şampiyonu oldu. Aynı zamanda Dünya Kupası tarihindeki tüm finallerde mücadele eden tek milli takım olan Brezilya, organizasyonun en başarılı ülkesi konumunda.

Dünya Kupasında en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı? İşte en başarılı takımlar

Brezilya'nın ardından dört şampiyonlukla Almanya ve İtalya geliyor. Almanya, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kupaya uzanırken, İtalya ise 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında zirvede yer aldı.

Dünya Kupasında en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı? İşte en başarılı takımlar

Üç kez dünya şampiyonu olan Arjantin, 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Fransa ve Uruguay ikişer kez şampiyonluk yaşarken, İngiltere 1966'da, İspanya ise 2010'da ilk ve tek Dünya Kupası zaferini elde etti.

Dünya Kupasında en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı? İşte en başarılı takımlar

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KAÇ KERE KATILDI?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'na 4 kez katılma hakkı kazandı. Ancak 1950 Dünya Kupası'na ekonomik nedenlerle gidilemediği için Ay-Yıldızlı ekip fiilen üç Dünya Kupası organizasyonunda mücadele etti. Türkiye ilk kez 1954 yılında İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası finallerinde sahne aldı.

Milli takımın Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı ise 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada geldi. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, grup aşamasını geçtikten sonra Japonya ve Senegal'i eleyerek yarı finale yükseldi.

Dünya Kupasında en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı? İşte en başarılı takımlar

Yarı finalde Brezilya'ya kaybeden Ay-Yıldızlılarımız üçüncülük maçında Güney Kore'yi mağlup ederek Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. Hakan Şükür'ün karşılaşmanın henüz 10,8. saniyesinde attığı gol ise Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

Tarihinde 3 kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş olan milli takımımızda en fazla formayı 120 kez ile Rüştü Reçber giyerken, milli forma altında en fazla golü ise 51 kez ile Hakan Şükür atmıştır.

Dünya Kupasında en çok hangi ülke şampiyon oldu, Türkiye kaç kez katıldı? İşte en başarılı takımlar

Türkiye 24 yıllık aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'na da katılmayı başardı. ABD, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu grupta mücadele eden milli takımımız ilk iki maçını kaybetmesinin ardından son karşılaşmada ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elendi.

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