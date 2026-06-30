Monako'da bir binada meydana gelen patlamada 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukraynalı bir ailenin yaralandığı olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

Monako Hükümet Başkanı Christophe Mirmand, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada Monako'da yerel saatle 20.58'de bir patlama meydana geldiğini söyledi. Mirmand, patlama sonucu 2'si ağır toplam 3 kişinin yaralandığını, henüz yaralananların milliyet ve kimlik bilgileri hakkında açıklama yapamayacağını ifade etti.

Monako'da bir binada patlama! 2'si ağır 3 yaralı var

TERÖR SALDIRISI MI?

Şu aşamada olayın terör saldırısı olup olmadığını tespit etmelerinin zor olduğuna işaret eden Mirmand, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Mirmand, Monako'da güvenlik seviyesinin artırılması için gerekli adımların atıldığını kaydederek, ne tür bir cihazın patlamaya sebep olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

Monako'da bir binada patlama! 2'si ağır 3 yaralı var

GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI

Christophe Mirmand, daha önce bu tarz bir olayın Monako'da gerçekleşmediğini de vurguladı.

Fransız basınındaki haberlere göre, bir binada yaşanan patlamada Ukraynalı bir ailenin üyeleri yaralandı. Monako Savcısı Stephane Thibault, bir şüphelinin binadan ayrılmadan önce lobide bir çanta veya paket bıraktığını belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, bir kişi binaya sırtından çantayla girdi. Söz konusu şüpheli, ardından komşu ülke olan Fransa'nın Beausoleil kenti istikametine kaçtı.

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