Jeopolitik belirsizlikler, enflasyon ve faiz riski ile yeniden düşüş baskısı yaşayan ons altın; haziranın son işlem gününde %-12,65 aylık değer kaybına doğru koşuyor. Bu düşüş, küresel krizden bu yana 18 yılın “en sert aylık çöküşüne” de işaret ediyor. 30 Haziran 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 5.950 TL ve ons fiyatı 3.965 dolardan güne başlıyor. Onsta 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı aşağı kırdı ve ‘ölümcül kırılma’ da gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ons dünkü işlemlerde %-1,75 değer kaybetti ve 4.017 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı bir defa daha 4.000 doların altına düştü ve son 7 ayın dip seviyelerine tekrar yaklaştı. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatı 3.965 dolardan fiyatlandı.

2008’DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Haziranın son işlem gününde ons altın, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla aylık bazda %-12,65 değer kaybına doğru koşuyor. Son olarak ons fiyatı Ekim 2028’de %-16,80 oranında gerilemişti. Bu ayki düşüş, (şayet günün geri kalanında fiyatlarda bir toparlanma gerçekleşmezse) küresel krizden bu yana son 18 yılın “en sert aylık çöküşüne” de işaret ediyor.

30 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki satış baskısı iç piyasada gram altını da vurdu. Spot piyasada işlem gören 30 Haziran 2026 gram altın fiyatı 5.950 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da yeniden 6.000 TL barajının altına gerilerken, bu yılki kazanımlarını geri verdi. Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı ise sabah saatlerinde 6.032 TL’den gerçekleşti.

'Ölümcül kırılma' gerçekleşti! 2008’den beri en sert aylık düşüş…

‘ÖLÜMCÜL KIRILMA’ GERÇEKLEŞTİ

Bu arada ons fiyatında bugün itibarıyla 50 günlük ortalama 4.438 dolar ve 200 günlük ortalama da 4.477 dolarda bulunuyor. Analistler, bu durumu teknik analizde “ölüm keşimi” olarak yorumluyor. 50 günlük ortalamanın tekrar 200 günlük ortalamtı aşmaması halinde altın fiyatları üzerindeki baskının da devam edebileceği öngörülüyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

TD Securities Emtia Araştırma Başkanı Bart Melek, altın için en büyük kısa vadeli riskin petrol fiyatları olduğunu ve bunun enflasyonist baskıları körüklemeye devam edeceğini öngördüğünü söyledi. Ons fiyatının 3.900 doların altına düşme riskine de değinen Bart Melek, düşük altın fiyatlarının stratejik bir alım fırsatı getireceğini savundu. Orta Doğu’da barış görüşmelerine rağmen İran ve ABD'nin misilleme saldırılarına dikkat çeken Bart Melek, “Çatışma henüz sona ermedi” dedi.

YENİDEN PETROL VE FAİZ BASKISI MI?

Petrol stoklarının tarihî düşük seviyelerde olduğuna da değinen Bart Melek “Temel risk, aşırı satılmış petrol piyasasının keskin bir toparlanma gösterebilmesi. Brent petrolün hâlâ 90-110 dolar aralığına yükselebileceğini, enflasyon beklentilerini artırabileceğini, sıkı para politikası eğilimini güçlendirebileceğini ve bunun da altın sahipleri için taşıma ve fırsat maliyetlerini artırabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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