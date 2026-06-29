Avrupa’yı kavuran sıcak hava sonrası termometreler 45 dereceyi aşarken, Dr. M. Atakan Canbulat güneş çarpmasına karşı uyardı. Canbulat “Erken müdahale edilmezse ciddi organ hasarına ve ölüme yol açabilir” diyerek uyardı. Bu belirtilere dikkat!

Avrupa ve Türkiye için sıcak hava dalgalarına ilişkin uyarılar peş peşe sıralanırken, uzman isimler de güneş çarpmasına karşı uyardı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve baş dönmesi gibi belirtilerin hayati risk taşıdığını belirterek, erken müdahale ve doğru ilk yardım uygulamalarının hayat kurtardığını söyledi.

Avrupa’yı sardı, Türkiye’ye geliyor! Sıcak hava dalgasında ölümcül uyarı

“ÖLÜME YOL AÇABİLİR”

Güneş çarpmasının belirtileri ve ilk yardım uygulamaları hakkında bilgiler veren Canbulat, açık alanlarda uzun süre güneş altında kalan kişilerin, özellikle yaşlıların risk altında olduğunu belirtti. Dr. Canbulat “Erken müdahale edilmezse ciddi organ hasarına ve ölüme yol açabilir" dedi.

Canbulat güneş çarpmasının, vücudun ısı düzenleme mekanizmasının aşırı sıcak ve nemli hava şartlarında yetersiz kalması sonucu vücut ısısının 40 derece ve üzerine çıkmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Avrupa’yı sardı, Türkiye’ye geliyor! Sıcak hava dalgasında ölümcül uyarı

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

Dr. Canbulat, güneş çarpmasının belirtilerini şöyle sıraladı:

Belirti Yüksek ateş Cildin sıcak ve kuru olması Baş ağrısı Baş dönmesi Zihin karışıklığı Konuşma bozukluğu Hızlı nabız Yüzeysel solunum Mide bulantısı Kas krampları

Avrupa’yı sardı, Türkiye’ye geliyor! Sıcak hava dalgasında ölümcül uyarı

Canbulat, güneş çarpmasına maruz kalan kişinin serin bir ortama alınması, sırt üstü yatırılması, fazla giysilerinin çıkarılması ve soğuk kompres uygulanması gerektiğini belirtti. Bilinci açık olan kişilere küçük yudumlarla su verilebileceğini ifade eden Canbulat, bilinci kapalı kişilere ise kesinlikle ağızdan sıvı verilmemesi gerektiğini söyledi.

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