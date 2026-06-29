Sıcak kabusunun yeni adresi Türkiye! Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybederken, aynı sıcak hava dalgası şimdi Türkiye'yi etkisi altına aldı. Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 72 saatte sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağını, Aydın'da termometrelerin 42 dereceyi göreceğini belirterek güneş altında hissedilen sıcaklığın 50, araçların iç sıcaklığının ise 60 dereceye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Sıcak kabusunun yeni adresi Türkiye! Avrupa'da can kayıplarına neden olan kavurucu sıcak hava dalgası şimdi Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Uzmanlar, önümüzdeki 72 saatin özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yılın en sıcak günleri arasında olacağını belirtiyor. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle Ege'de termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcak kabusunun yeni adresi Türkiye! Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa'da ölümlere neden olan ve sıcak havayı kıta üzerinde adeta hapseden "Omega Blok" atmosferik sisteminin etkisini kaybetmeye başladığını, ancak sıcak hava kütlesinin Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaştığını söyledi. Şen, bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıkların birçok ilde mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Sıcak kabusunun yeni adresi Türkiye! EN FAZLA ETKİLENECEK İL AYDIN! Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek illerin başında Aydın geliyor. Kentte hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, İstanbul'da ise poyraza rağmen sıcaklığın 35 dereceye yaklaşacağı öngörülüyor. Şen, aşırı sıcakların yalnızca dış ortamda değil araç içinde de ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Güneş altında park edilen araçların iç sıcaklığının kısa sürede 60 dereceye ulaşabileceğini belirten Şen, çakmak, parfüm ve benzeri basınçlı ürünlerin araç içerisinde bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Sıcak kabusunun yeni adresi Türkiye! Uzmanlar, özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Yetkililer ayrıca yüksek sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin de en üst seviyeye çıktığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Sıcak kabusunun yeni adresi Türkiye! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcak kabusunun yeni adresi Türkiye! Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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