Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon ilk turunda dünya 29 numarası ABD'li Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. İlk sette 4-1 geriden gelen Zeynep, kariyerinde rakibini üçüncü kez yenmeyi başardı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası ilk turunda ABD'li Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası ABD'li Ann Li ile karşı karşıya geldi.

Zeynep Sönmez

İLK SETTE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmaya etkili başlayan Ann Li, ilk beş oyunda 4-1'lik üstünlük kurdu. Ancak üst üste oyunlar kazanan ve rakibinin iki servis oyununu kıran Zeynep, dokuzuncu oyunda 5-4 öne geçti. Sonraki oyunda iki set puanını değerlendiremeyen milli tenisçi servis kırdırınca skor 5-5'e geldi. Kalan iki oyunu da kazanan Zeynep, 4-1 geriye düştüğü ilk seti 7-5 alarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Karşılıklı servis oyunlarıyla başlayan final setinde ilk sekiz oyun sonunda 4-4 eşitlik sağlandı. Kritik bölümde hata yapmayan Zeynep, üst üste iki oyun alarak seti 6-4, maçı ise 2-1 kazanmayı başardı.

Zeynep Sönmez

RAKİBİNİ ÜÇÜNCÜ KEZ MAĞLUP ETTİ

Milli tenisçi, Wimbledon'da ikinci turda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

Öte yandan Zeynep Sönmez, daha önce Merida Açık'ta iki kez mağlup ettiği Ann Li'yi kariyerinde üçüncü kez yenmeyi başardı.

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