Anadolu Ajansı
Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Çek rakibi Sara Bejlek'in sakatlığı nedeniyle maça çıkamaması sonucu hükmen galip sayılan Zeynep, WTA 250 seviyesindeki turnuvada son sekiz arasına adını yazdırdı.
Özetle DinleZeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çı...
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Spor az önce
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta rakibinin çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.
- Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ın tek kadınlar kategorisinde mücadele ediyor.
- Rakibi Sara Bejlek'in sakatlığı sebebiyle çekilmesiyle Zeynep hükmen galip geldi.
- Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda çeyrek finale ulaştı.
- Zeynep Sönmez, sonraki turda Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
- Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 54. basamakta yer alıyor.
- Rakibi Sara Bejlek ise dünya sıralamasında 45. sırada bulunuyor.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık'ın 2. turunda Çek rakibi Sara Bejlek'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.
Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep'in, İngiltere'nin Eastbourne kentindeki turnuvada karşılaşacağı klasmanın 45 numarası Bejlek, sakatlığı sebebiyle korta çıkamadı.
Hükmen galip gelen Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı.
24 yaşındaki milli tenisçi, sonraki turda 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
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