2026 Fransa Açık’ta çiftler maçında reklam panosuna takılarak sakatlanan milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva organizasyonunu eleştirdi. Sönmez, “Oyuncu güvenliği her zaman ilk sırada gelmeli” dedi

2026 Fransa Açık’ta çiftler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, maç sırasında yaşadığı sakatlığın ardından organizasyona yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sırasında saha kenarındaki reklam panolarına çarpan Zeynep Sönmez, dizinden yaralandı. Milli sporcunun dizine 2 dikiş atıldığı ve bölgede morluk oluştuğu öğrenildi.

Yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sönmez, turnuvadaki güvenlik önlemlerini eleştirerek oyuncu sağlığının yeterince korunmadığını savundu.

Fransa Açıkta yaralanan Zeynep Sönmez isyan etti: Ciddi sakatlık mı bekleniyor?

"OYUNCU GÜVENLİĞİ İLK SIRADA GELMELİ"

Milli tenisçi paylaşımında, “Beş günde beş kaza yaşandı. Ben de korttan dizimde 2 dikiş ve bir morlukla ayrıldım. Neyse ki daha kötüsü olmadı” ifadelerini kullandı.

Saha kenarındaki reklam panolarına dikkat çeken Sönmez, “Bu panoların kaldırılması için gerçekten bir oyuncunun ciddi şekilde sakatlanmasını mı beklememiz gerekiyor? Oyuncu güvenliği her zaman ilk sırada gelmeli” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan olay tenis dünyasında da gündem olurken, organizasyonun güvenlik önlemleriyle ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

