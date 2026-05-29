Arjantinli içerik üreticisi Valen Scarsini'nin Yeni Zelandalı futbolcu Tim Payne'i "en az bilinen Dünya Kupası oyuncusu" olarak nitelendirip insanları onu takip etmeye teşvik ettiği bir video paylaşmasının ardından kullanıcılar Payne'nin profiline akın etti. Payne, Instagram'da yaklaşık 4.000 takipçiden bir günden kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Arjantinli sosyal medya fenomeni Valen Scarsini’nin başlattığı kampanya, Yeni Zelandalı futbolcu Tim Payne'nin hayatını değiştirdi.

Scarsini’nin başlattığı “Dünya Kupası’nda oynayacak en az tanınmış futbolcuyu ünlü ediyoruz” kampanyasına kullanıcılar akın etti.

Scarsini’nin paylaşımın öncesinde yaklaşık 4 bin takipçisi bulunan Payne, bir gecede adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

Tek paylaşımla hayatı değişti! Takipçi sayısı 4000'den 1.8 milyona ulaştı

TAKİPÇİ SAYISI 2 MİLYONA DOĞRU GİDİYOR

Payne'nin son olarak Instagram'da takipçi sayısının 1.8 milyon olduğu kaydedildi.

Tek paylaşımla hayatı değişti! Takipçi sayısı 4000'den 1.8 milyona ulaştı

32 yaşındaki futbolcu, kendisine destek veren ve kendisini takip eden kullanıcalar teşekkür etti.

Kampanya sonrası Payne'nin profiline akınlar sürerken takipçi sayısı da artmaya devam ediyor.

TİM PAYNE KİMDİR?

Tim Payne, Avustralya ligi (A-League) ekiplerinden Wellington Phoenix takımında ve Yeni Zelanda milli takımında sağ bek/defans pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki Yeni Zelandalı profesyonel bir futbolcudur. 10 Ocak 1994 doğumlu olan oyuncu, özellikle Mayıs 2026'da sosyal medyada küresel çapta yaşanan sıra dışı bir popülarite patlamasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmiştir.

Haberle İlgili Daha Fazlası