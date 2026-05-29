Tek paylaşımla hayatı değişti! Takipçi sayısı 4000'den 1.8 milyona ulaştı
Arjantinli içerik üreticisi Valen Scarsini'nin Yeni Zelandalı futbolcu Tim Payne'i "en az bilinen Dünya Kupası oyuncusu" olarak nitelendirip insanları onu takip etmeye teşvik ettiği bir video paylaşmasının ardından kullanıcılar Payne'nin profiline akın etti. Payne, Instagram'da yaklaşık 4.000 takipçiden bir günden kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
- Valen Scarsini, "Dünya Kupası’nda oynayacak en az tanınmış futbolcuyu ünlü ediyoruz" kampanyası başlattı.
- Kampanya öncesinde yaklaşık 4 bin takipçisi olan Tim Payne, bir gecede sosyal medyada popüler oldu.
- Payne'nin Instagram'daki takipçi sayısı 1.8 milyona yaklaştı.
- 32 yaşındaki futbolcu, destek veren kullanıcılara teşekkür etti.
- Tim Payne, Wellington Phoenix takımında ve Yeni Zelanda milli takımında sağ bek/defans pozisyonunda görev yapıyor.
Arjantinli sosyal medya fenomeni Valen Scarsini’nin başlattığı kampanya, Yeni Zelandalı futbolcu Tim Payne'nin hayatını değiştirdi.
Scarsini’nin başlattığı “Dünya Kupası’nda oynayacak en az tanınmış futbolcuyu ünlü ediyoruz” kampanyasına kullanıcılar akın etti.
Scarsini’nin paylaşımın öncesinde yaklaşık 4 bin takipçisi bulunan Payne, bir gecede adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü.
TAKİPÇİ SAYISI 2 MİLYONA DOĞRU GİDİYOR
Payne'nin son olarak Instagram'da takipçi sayısının 1.8 milyon olduğu kaydedildi.
32 yaşındaki futbolcu, kendisine destek veren ve kendisini takip eden kullanıcalar teşekkür etti.
Kampanya sonrası Payne'nin profiline akınlar sürerken takipçi sayısı da artmaya devam ediyor.
TİM PAYNE KİMDİR?
Tim Payne, Avustralya ligi (A-League) ekiplerinden Wellington Phoenix takımında ve Yeni Zelanda milli takımında sağ bek/defans pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki Yeni Zelandalı profesyonel bir futbolcudur. 10 Ocak 1994 doğumlu olan oyuncu, özellikle Mayıs 2026'da sosyal medyada küresel çapta yaşanan sıra dışı bir popülarite patlamasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmiştir.