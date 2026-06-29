Yollar çöplüğe döndü, mahalleli isyan etti: Domuzlar iniyor!
İzmir'in Karaburun ilçesinde konteynerlerin kaldırıldığı bir sokak çöplüğe döndü. Kötü koku ve yaban domuzu istilasından korkan mahalleli duruma isyan etti.
- 86'ncı Sokak'ta çöp konteynerlerinin kaldırılması sonucu yol kenarları evsel atıklar, plastikler ve molozlarla doldu.
- Sıcaklarla birlikte artan sinekler ve pis koku çevre halkını rahatsız ediyor.
- Vatandaşlar, çöp sebebiyle domuzların gelmesinden ve çocuklarına zarar verebileceğinden endişe ediyor.
- Mahalle sakinleri, eskiden çöp arabalarının geldiğini ancak şimdi manevra alanı olmadığı gerekçesiyle konteynerlerin kaldırıldığını belirtiyor.
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi 86'ncı Sokak'ta, çöp konteynerlerinin kaldırılması sebebiyle yol kenarları çöplüğe döndü.
Evsel atıklar, plastikler ve molozlarla dolan sokakta oluşan çevre kirliliğine vatandaşlar sitem etti. Sıcaklarla birlikte artan sineklere ve pis kokuya maruz kalan çevre halkı, çöplerin kaldırılmamasından şikayet ederek, Karaburun Belediyesi'ne tepki gösterdi.
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"ÇÖP SEBEBİYLE DOMUZLAR GELİYOR"
Temizlik ve çöp toplama konusunda boş vermişlik başladığını belirten çevre sakini, "Yaz da geldi. İnsanlar bahçelerini topladı. Bahçelerden çıkan molozlar buraya atılıyor. Mordoğan'ı çöpsüz şekilde görmek istiyoruz. Çöp sebebiyle gelen domuzlar çocuklarımıza zarar verebilir" diye konuştu.
ÇÖP ARABASI BİLE GİREMİYOR
Temizlik ve hijyenin belediyenin asli görevi olduğuna dikkat çeken bir başka mahalle sakini ise "Sağlık açısından zararlı. İlerisi deniz. İnsanlar bu yolu çok sık kullanıyor. Önceden burada çöp arabaları vardı. Sonradan kaldırıldı" dedi.
Öte yandan konuyla ilgili yetkililerle görüştüklerini söyleyen çevre sakinleri, ‘sokakta manevra alanı olmadığı için çöp arabası yola giremiyor. O yüzden çöp konteynerleri kaldırıldı' yanıtını aldıklarını ileri sürdü.