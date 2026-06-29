İhlas Haber Ajansı
Eyüpspor'da teknik direktör belli oldu: Göreve Özhan Palut getirildi
Atila Gerin ile yollarını ayıran Eyüpspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Özhan Palut'u getirdi. Eflatun-sarılı kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla yeni bir döneme başladı.
Özetle DinleEyüpspor'da teknik direktör belli oldu: Göreve Özh...
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Spor az önce
Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Özhan Palut ile anlaştı.
- Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdı.
- Boşalan göreve Özhan Palut getirildi.
- Bu gelişme yeni sezon öncesinde duyuruldu.
- Geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran ekip, Palut'u teknik adamlık görevine emanet etti.
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Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından boşalan göreve Özhan Palut'un getirildiğini duyurdu.
ATİLA GERİN'DEN BOŞALAN KOLTUĞU DEVRALIYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Özhan Palut'u getirdi. Geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran eflatun-sarılı ekip, Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından teknik adamlık görevini Palut'a emanet etti.
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