ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a tazminat ödemesini öngören 5 milyon dolarlık mahkeme kararını bozma talebini incelemeyi reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın hukuk ekibi tarafından sunulan temyiz dilekçesini haftalarca süren takvim değişikliklerinin ardından başvuruyu reddetti.

Trump'ın avukatları, davanın görüldüğü New York Federal Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan’ın duruşma sırasında çok büyük hukuki hatalar yaptığını savunmuştu.

Özellikle Trump’ın geçmiş yıllarda kadınları rızası dışında öpüp ellediğini itiraf ettiği meşhur "Access Hollywood" ses kaydının ve geçmişte benzer iddialarda bulunan diğer iki kadının ifadelerinin jüriye dinletilmesinin taraflı bir yargılamaya yol açtığı öne sürülmüştü. Ancak Yüksek Mahkeme, alt derece mahkemelerinin jüri kararına ilişkin "hukuki bir hata yoktur" tespitini yerinde bularak dosyayı incelemeyi reddetti.

GEÇMİŞTE NE OLMUŞTU? DAVA SÜRECİNİN PERDE ARKASI

Yazar ve eski dergi sütun yazarı E. Jean Carroll, 2019 yılında yayımladığı anı kitabında, 1990'lı yılların ortasında Manhattan'daki lüks bir mağazanın soyunma odasında Donald Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamıştı. Trump, bu iddiaları "tamamen yalan", "bir kurgu" ve "bu kadın benim tipim değil" diyerek reddetmişti.

Bunun üzerine Carroll, New York'ta yürürlüğe giren ve zaman aşımına uğramış cinsel saldırı mağdurlarına sivil dava açma hakkı tanıyan yasa kapsamında Trump'a hem "cinsel taciz ve darp" hem de "hakaret" davası açtı. 2023 yılının Mayıs ayında tamamlanan davada 9 kişilik jüri, Trump'ı teknik anlamda "tecavüz" suçundan sorumlu bulmasa da Carroll'ı "cinsel olarak taciz ettiğine" ve ardından yaptığı açıklamalarla ona "iftira atıp hakaret ettiğine" hükmederek Trump'ı toplam 5 milyar dolarlık tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Trump’ın avukatları, 2023 yılında New York'taki federal jürinin verdiği 5 milyon dolarlık tazminat kararının "adil olmayan delil kuralları" ve "iltihabi tanıklıklar" nedeniyle usulsüz olduğunu savunarak kararın bozulmasını talep etmişti. Ancak Yüksek Mahkeme yargıçları, davayı incelemeye dahi gerek görmeyerek alt mahkemenin verdiği kararı nihai olarak onadı.

"BAŞKANLIK DÖNEMİNE ZARAR VERİYOR" ÇIKIŞI KARŞILIK BULMADI

Ocak ayında Yüksek Mahkeme’ye sunulan dilekçede Trump’ın avukatları, davanın siyasi bir boyut taşıdığını savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başkan Trump’ın, tarihi bir başkanlık döneminin ortasında, baş yönetici olarak üstlendiği benzersiz ve eşsiz görevlerinden dikkatini ayırarak, on yıllardır süren asılsız iddialara ve bu temelsiz davadaki haksızlıklara karşı mücadeleye devam etmek zorunda kalması, cumhuriyetimizin dokusuna derin bir zarar vermektedir. Bir başkana yönelik bu kötü muamelenin devam etmesine izin verilemez."

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SIRADA 83 MİLYON DOLAR VAR

Trump'ın Carroll davasından aldığı fatura 5 milyon dolarla da sınırlı değil. Carroll’ın 2019 yılında açtığı ancak usul süreçleri nedeniyle daha sonra hakim karşısına çıkan ilk davasında jüri, Trump’ı hakaret ve iftira suçundan tam 83 milyon dolar ek tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Biriken yasal faizlerle birlikte Trump’ın köşe yazarı Carroll’a olan toplam borcu 100 milyon dolar barajını aşmış durumda. Trump’ın hukuk ekibinin, önümüzdeki günlerde bu devasa 83 milyon dolarlık cezayı da iptal ettirmek için Yüksek Mahkeme’ye yeni bir temyiz başvurusu yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

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