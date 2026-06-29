2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) için sınav takviminde değişikliğe gidildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının yeni tarihi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen adaylarının katılacağı 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı'nın tarihi güncellendi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan kararın ardından gözler, AGS ve ÖABT oturumlarının uygulanacağı yeni sınav tarihine çevrildi.

2026 AGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanan 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Böylece sınav takviminde yaklaşık iki haftalık bir değişiklik yapılmış oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, 2026 MEB AGS kapsamındaki AGS ve ÖABT oturumlarının aynı gün uygulanacağı belirtildi.

2026 AGS ne zaman, hangi gün? MEB AGS ÖABT yeni sınav tarihi

AGS ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

2026 MEB AGS kapsamında gerçekleştirilecek AGS ve ÖABT oturumları ertelendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav tarihindeki değişikliğin Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle yapıldığını açıkladı.

2026 AGS ne zaman, hangi gün? MEB AGS ÖABT yeni sınav tarihi

Yapılan açıklamaya göre zirve kapsamında Ankara'da alınacak güvenlik ve ulaşım tedbirleri dikkate alınarak sınavın 12 Temmuz yerine 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanmasına karar verildi. Bunun dışında sınavın içeriği, başvuru süreci ve uygulama esaslarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

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