İhlas Haber Ajansı
Servis aracı yol kenarına devrildi! Yaralılar var
Ankara'da bir otomobil ters şeride girerek servis aracının şarampole savrulmasına neden oldu. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Özetle DinleServis aracı yol kenarına devrildi! Yaralılar var
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3. Sayfa 1 dk önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde Lalahan semtinde seyir halindeki bir servis aracı, yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen bir otomobille çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu.
- Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Sürücüsünün yaptığı manevrayla yol kenarına devrilen servis aracında 6, otomobilde ise 2 yaralı olduğu belirlendi.
- Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
- Jandarma ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.
- Otomobil ve servis aracı, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Lalahan semtinde servis aracı seyir halindeyken yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinin ardından sürücüsünün yaptığı manevrayla yol kenarına devrilen servis aracında 6, otomobilde ise 2 yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Jandarma ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Otomobil ve servis aracı, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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