Kocaeli'de başladığı mesleğini zamanla S akarya, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'e taşıyan Tatlısu, binlerce kahvehanedeki taşları özel olarak hazırladığı eski tip selülozik oto boyalarıyla yeniden renklendirdi.

Tatlısu, kahvehane malzemeleri üzerine toptancılık yaptığı dönemde okey taşlarının boyanabileceğini fark ettiğini, zamanla kendi ekipmanlarını ve boyalarını geliştirip bu alanda uzmanlaştığını söyledi.

Şu an yalnızca Kocaeli, Sakarya ve Yalova'daki kahvehanelerde hizmet veren Tatlısu, para kazanmaktan çok dostluk ilişkileri üzerine kurduğu işini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tatlısu, işini yalnızca bir gelir kapısı olarak görmediğini belirterek "Bir süre sonra işi ticaret olarak görmüyorsunuz. Kahveci esnafıyla öyle bir kaynaşma oluyor ki onları mağdur etmemeyi düşünüyorsunuz." dedi.

Uzun yıllar Kocaeli dışında Sakarya, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'daki kahvehanelerde de hizmet verdiğini aktaran Tatlısu, bu süreçte yaklaşık 4 bin kahvehanedeki okey taşlarına yeniden renk verdiğini kaydetti.

KAZANCINI AÇIKLADI: İŞLERE YETİŞEMİYORUM

Tatlısu, taşların kullanım yoğunluğuna göre yeniden boyanma sürelerinin değiştiğini, bazı kahvehanelerde taşları 3 ayda bir, bazılarında ise 1 ila 1,5 yılda bir renklendirdiğini anlattı.

Bir takım okey taşının 3 kere boyanabildiğini, 80 liraya boyadığı bir takımı da yaklaşık yarım saatte bitirdiğini belirten Tatlısu, şöyle devam etti:

"Gayet güzel bir kazanç kapısı. Tek olduğum için yetişemiyorum. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde ortalama 2 bin tane kahvehane var. Emin olun çoğuna yetişemiyorum. Kahvehane sahiplerinin devamlı taşları yenileme talebi olmadığı için ister istemez devamlı aranan oluyoruz."