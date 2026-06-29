Sivas'ın Gürün ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Sivas'ta akşam saatlerinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 18.51'de merkez üssü Gürün ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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