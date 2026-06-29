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Sivas Gürün'de deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
Sivas'ın Gürün ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
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Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Gürün ilçesi olarak kaydedildi.
- Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
- AFAD, İzmir, İstanbul, Malatya gibi birçok ilin son dakika deprem bilgilerini yayımlıyor.
Sivas'ta akşam saatlerinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, saat 18.51'de merkez üssü Gürün ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
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