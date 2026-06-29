Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor, Madagaskarlı orta saha oyuncusu Rayan Raveloson'u transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı futbolcu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Madagaskar Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevini de yürüten Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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