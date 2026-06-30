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Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan eski adliye binasındaki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü önünde iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliyede görevli polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, kavgaya karışan ve birbirinden şikayetçi olan kadınlar gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

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