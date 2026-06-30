AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Çelik, "Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten siyaset öğrenmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

Çelik, paylaşımında AK Gençlik'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışı doğrultusunda yetiştiğini belirterek, bu siyasi çizginin her geçen gün daha ileri taşındığını ifade etti.

AK Gençlik'in dünya gençlik hareketleri içerisinde kendine özgü bir siyasi ekol oluşturduğunu savunan Çelik, "AK Gençlik Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın siyaset okulunda yetişmiştir. Bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşımaktadır. Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür" değerlendirmesinde bulundu.

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"ÖZEL VE EKİBİNİN SİYASİ SİCİLİ ORTADA"

Özgür Özel ve ekibini de eleştiren Çelik, "Sn. Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in AK Gençlik'i hedef alan açıklamalarını da değerlendiren Çelik, bunun gençlerin dünyasından kopuk olunduğunu gösterdiğini öne sürerek, "Sn. Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Paylaşımının sonunda AK Gençlik'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi çizgisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Çelik, "Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

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