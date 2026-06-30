BYD, premium alt markası Fang Cheng Bao (FCB) çatısı altında geliştirdiği yeni amiral gemisi SUV modeli Tai 9'un ilk ipuçlarını paylaştı. Yaklaşık 5,3 metre uzunluğa sahip olacak model, ikinci nesil Blade Batarya ve Flash Charging (ultra hızlı şarj) teknolojisiyle markanın en iddialı SUV'larından biri olmaya hazırlanıyor.

BYD'nin premium arazi ve SUV markası Fang Cheng Bao, ürün gamının zirvesine yerleşecek yeni FCB Tai 9 modeli için ilk resmi paylaşımları yaptı. Marka Genel Müdürü Xiong Tianbo tarafından Weibo'da paylaşılan görseller ve kamuflajlı test araçları, yeni SUV'un tasarımı ve teknik yapısı hakkında önemli ipuçları verdi.

İlk bilgilere göre Tai 9, yaklaşık 5,3 metre uzunluğunda ve 3,1 metrenin üzerinde aks mesafesine sahip olacak. Bu ölçüler, modeli BYD'nin şimdiye kadar geliştirdiği en büyük ve en lüks SUV'lardan biri haline getirirken, geniş iç hacmi sayesinde üç sıralı oturma düzeni sunacak.

BYD'den dev SUV: 5,3 metrelik FCB Tai 9 yüksek hızlı şarj desteği ile geliyor

Tasarım tarafında ise Tai 9, keskin hatlara sahip kutu formundaki gövdesi, yüksek omuz çizgisi ve güçlü ön tasarımıyla dikkat çekiyor. Fang Cheng Bao'nun daha arazi odaklı Bao 5 modelinin aksine, Tai 9'un asfalt sürüş konforu ve lüks yaşam alanı ön planda tutularak geliştirildiği belirtiliyor.

Modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise ikinci nesil Blade Batarya ile birlikte gelecek olması. Tai 9, BYD'nin yeni nesil Flash Charging teknolojisini destekleyecek. Bu sistem, uyumlu şarj altyapısıyla bataryayı yüzde 10'dan yüzde 70'e yaklaşık 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise yaklaşık 9 dakikada doldurabiliyor.

BYD'den dev SUV: 5,3 metrelik FCB Tai 9 yüksek hızlı şarj desteği ile geliyor

Sürücü destek sistemleri tarafında da iddialı olması beklenen Tai 9, tavana entegre LiDAR sensörü ile birlikte BYD'nin God's Eye B gelişmiş sürüş destek platformunu kullanacak. Sistem, çevreyi sürekli analiz ederek gelişmiş yarı otonom sürüş fonksiyonlarını destekleyecek.

Fang Cheng Bao markası son aylarda satışlarını hızla artırmayı sürdürüyor. Resmi verilere göre marka, Mayıs 2026'da 26 bin 361 araç teslim ederek bir önceki aya göre yüzde 24,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 109,3 büyüme kaydetti. Yeni Tai 9'un da bu büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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