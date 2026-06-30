WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artıracak yeni kullanıcı adı özelliğini duyurdu. Telefon numarası paylaşmadan iletişim kurulmasını sağlayacak sistemle birlikte kullanıcı adı oluşturma, değiştirme ve isim rezerve işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, telefon numaraları yerine belirledikleri kullanıcı adlarını paylaşarak mesajlaşabilecek. Böylece kullanıcılar, Instagram veya X'te olduğu gibi özel kullanıcı adları kullanabilecek.

WHATSAPP KULLANICI ADI ALMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp'ın yeni kullanıcı adı özelliğiyle birlikte kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan yeni kişilerle iletişim kurabilecek. Özelliğin kullanılabilmesi için uygulamanın en güncel sürümüne sahip olmak gerekiyor. WhatsApp, kullanıcı adı rezervasyonlarını ülkelere göre kademeli olarak açacağını ve özellik kullanılabilir olduğunda uygulama üzerinden bildirim göndereceğini açıkladı.

WhatsApp kullanıcı adı oluşturma adımları:

WhatsApp uygulamasını açın. Ayarlar bölümüne girin. Hesap menüsünü açın. Kullanıcı Adı seçeneğine dokunun. Kullanmak istediğiniz kullanıcı adını yazın. Uygun olması halinde Kaydet seçeneğiyle rezervasyon işlemini tamamlayın.

Eğer bir kullanıcı adı seçmekte zorlanırsanız, WhatsApp size özel kullanıcı adı önerilerinde bulunuyor.

WhatsApp kullanıcı adı alma nasıl yapılır? 2026 WhatsApp kullanıcı adı değiştirme

WHATSAPP KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAR?

Yeni kullanıcı adı sistemi, WhatsApp'ta gizlilik seviyesini artırmayı hedefliyor. Özellik aktif edildiğinde, ilk kez iletişim kuracak kişiler telefon numarası yerine yalnızca kullanıcı adını görecek. Böylece özellikle tanımadığınız kişilerle yapılan görüşmelerde veya grup sohbetlerinde telefon numaranızı paylaşmanız gerekmeyecek.

WhatsApp kullanıcı adı alma nasıl yapılır? 2026 WhatsApp kullanıcı adı değiştirme

Bir kişinin size ulaşabilmesi için kullanıcı adınızı tam olarak bilmesi gerekecek. Dileyen kullanıcılar ise ek güvenlik amacıyla "kullanıcı adı anahtarı" özelliğini etkinleştirerek kendilerine mesaj gönderecek kişilerin ek bir doğrulama bilgisine sahip olmasını sağlayabilecek. Bunun yanında içerik üreticileri, küçük işletmeler ve kuruluşlar, Facebook veya Instagram'da kullandıkları kullanıcı adlarını WhatsApp'ta da talep edebilecek.

TELEFON NUMARASI TAMAMEN KALKIYOR MU?

WhatsApp hesabı oluşturmak için telefon numarası kullanılmaya devam edilecek. Ancak kullanıcılar yeni kişilerle iletişim kurarken telefon numarasını paylaşmak zorunda kalmayacak.

WhatsApp kullanıcı adı alma nasıl yapılır? 2026 WhatsApp kullanıcı adı değiştirme

HERKES SİZİ KULLANICI ADIYLA BULABİLECEK Mİ?

WhatsApp'ın yeni sisteminde kullanıcı adları için herkese açık bir arama sayfası veya dizin oluşturulmayacak. Size ilk kez mesaj göndermek isteyen kişinin, belirlediğiniz kullanıcı adını doğru şekilde bilmesi gerekecek. Rastgele kullanıcı arama özelliği bulunmaması sayesinde platformdaki gizlilik seviyesinin korunması hedefleniyor.

WHATSAPP KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Meta, kullanıcı adı özelliğini tüm kullanıcılara aynı anda sunmak yerine aşamalı olarak kullanıma açacağını duyurdu. Özelliğin hesabınıza ne zaman ekleneceği bulunduğunuz ülkeye, hesabınıza ve uygulamanın güncel sürümüne göre değişebilecek. Özellik erişime açıldığında kullanıcılar WhatsApp üzerinden bilgilendirilecek.

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