Dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların çevrim içi olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak yeşil nokta özelliği getiriyor.

WhatsApp'a yeni bir özellik daha getiriliyor. Söz konusu özellik, kullanıcıların sohbetlere girmek zorunda kalmadan kimin çevrim içi kimin çevrim dışı olduğunu anlamasını kolaylaştıracak.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor! Kimin çevrim içi olduğu kolayca anlaşılacak

YEŞİL NOKTA YER ALACAK

Yeni özellikle birlikte sohbet bilgisi kısımlarında kullanıcıların profil fotoğraflarının hemen sağ alt kısmında yeşil nokta görülecek. Bu yeşil nokta, tıpkı diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi o kişinin çevrim içi olduğunu bildirecek.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor! Kimin çevrim içi olduğu kolayca anlaşılacak

Artık direkt profil fotoğrafı üzerinden kimin çevrim içi olduğunu görmek mümkün olacak. Şimdilik test aşamasında olan özelliği ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor! Kimin çevrim içi olduğu kolayca anlaşılacak

'PLUS' ÜYELİK ÜCRETLERİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan WhatsApp, “Plus” aboneliğinin fiyatını da belirledi. Yeni abonelik modelinin, genişletilmiş özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedeflediği belirtilirken, aylık ücretin yurt dışında 2,99 dolar, Türkiye’de ise 41,99 TL olarak belirlendiği açıklandı.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor! Kimin çevrim içi olduğu kolayca anlaşılacak

30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ

WhatsApp ayrıca yeni abonelik için kullanıcılara 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunuyor. Bu süreyle kullanıcıların yeni özellikleri deneyimlemesinin amaçlandığı ifade ediliyor. Yeni premium özelliklerin kullanıcılar tarafından merakla karşılandığı belirtilirken, fiyatlandırmanın mevcut döviz kurları dikkate alındığında küresel ölçekte uygun seviyede olduğu değerlendiriliyor.

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