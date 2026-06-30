Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni adresi şaşırttı
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığına uğratan Emre Mor, Hollanda ekibi Nec Nijmegen ile deneme antrenmanlara başladı.
Özetle DinleFenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni adresi şaş...
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Spor 2 dk önce
Sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Emre Mor, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'in deneme antrenmanlarına katıldı.
- NEC Nijmegen kulübü, 28 yaşındaki Türk kanat oyuncusunun geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Nijmegen'de yeniden takım antrenmanlarına başlayacağını resmen duyurdu.
- Emre Mor, Fenerbahçe'de 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
- Tüm kulüp kariyerinde 217 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 21 gol ve 23 asist yaptı.
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Sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Emre Mor, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Nec Nijmegen'in deneme antrenmanlarına katıldı.
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KULÜP RESMEN DUYURDU
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "28 yaşındaki Türk kanat oyuncusu, geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Nijmegen'de yeniden takım antrenmanlarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE'DE 11 GOLE KATKI YAPTI
Kariyerine Danimarka ekibi Nordsjaelland'da başlayan ve Borussia Dortmund, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre Mor, sarı lacivertlilerde 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Tüm kulüp kariyerinde 217 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 21 gol ve 23 asist yaptı.
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