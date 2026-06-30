Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığına uğratan Emre Mor, Hollanda ekibi Nec Nijmegen ile deneme antrenmanlara başladı.

Sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Emre Mor, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Nec Nijmegen'in deneme antrenmanlarına katıldı.

KULÜP RESMEN DUYURDU

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "28 yaşındaki Türk kanat oyuncusu, geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Nijmegen'de yeniden takım antrenmanlarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DE 11 GOLE KATKI YAPTI

Kariyerine Danimarka ekibi Nordsjaelland'da başlayan ve Borussia Dortmund, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre Mor, sarı lacivertlilerde 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Tüm kulüp kariyerinde 217 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 21 gol ve 23 asist yaptı.

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