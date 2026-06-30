Yunan basını Fransa ve İtalya ortaklığındaki SAMP/T füze sistemlerinin Türkiye’ye satılması ve ortak üretilmesi yönündeki müzakereleri manşetine taşıyarak, "Fransa, Türkiye'ye bu füzeleri vererek Yunanistan ile yaptığı askeri ittifaka çok büyük bir darbe vuracak, bu bir ihanet mi?" sorusunu sordu.

Yunanistan merkezli Pentapostagma Ankara ile Paris arasındaki SAMP/T müzakerelerinin son dönemde kritik bir eşiği aştığını duyurdu.

Türkiye’nin sistemi sıradan bir hava savunma silahı olarak görmediği, yerli savunma sanayii ekosisteminin merkezine yerleştireceği öne süren Yunan basını şunları yazdı:

"Türkiye, SAMP/T sistemini 'Çelik Kubbe' olarak bilinen çok katmanlı ulusal hava savunma sisteminin en üst düzey stratejik katmanı olarak entegre etmeyi amaçlıyor. Bu sistem, gelişmiş balistik tehditler ve seyir füzeleri karşısında yerli sistemlerin Hisar ve Siper gibi bıraktığı boşlukları dolduracak."

Yunan basını Macron’a ateş püskürdü! "Türklere füzeleri verip, bizi arkamızdan vurdun"

"ANKARA KAYNAK KODLARINI VE TAM KONTROLÜ İSTİYOR"

Atina'yı asıl tedirgin eden unsur ise Türkiye'nin batılı müttefiklerinden talep ettiği teknoloji transferinin boyutu oldu. Pentapostagma, Ankara'nın masaya koyduğu şartları hatırlattı:

"Ankara, İtalya aracılığıyla Eurosam konsorsiyumuna (MBDA & Thales) teknoloji transferi, yerel üretim ve kaynak koda/geliştirmeye erişimi içeren bir anlaşma için baskı yapıyor. Böylece sistem, Çelik Kubbe’nin yerel komuta ve kontrol ağı (C2) ile tam olarak entegre edilebilecek. Türkler sadece bu füze sistemini satın almak için izin istemiyorlar, aynı zamanda sistemi tamamen kontrol edebilmek amacıyla önceden sistemin kaynak kodlarına erişim talep ediyorlar; çünkü Fransa ve İtalya’nın denetiminden korkuyorlar."

2019 Ambargosu Çöktü: Erdoğan ve Macron Doğrudan Devrede

Türkiye’nin 2019 yılındaki Suriye operasyonları gerekçe gösterilerek Fransa tarafından dondurulan SAMP/T projesinin, savunma diplomasisiyle yeniden canlandığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyu doğrudan görüşerek siyasi tıkanıklığı aşmaya başladığını yazan gazete, Ankara’nın "NATO'nun güneydoğu kanadı güçlendirilmeli" tezinin ittifak içinde kabul gördüğünü ileri sürdü:

"Zirvede duyurulması beklenen daha kapsamlı savunma anlaşmalarının bir ön adımı olarak, NATO halihazırda Konya 3. Ana Jet Üssü’ne bir İtalyan SAMP/T bataryasının konuşlandırılmasını onaylamış ve uygulamaya koymuştu. Bu adım, Türk hava savunmasını güçlendirmek amacıyla İttifak’ın Kalıcı Savunma Planı kapsamında gerçekleştiriliyor"

NATO ZİRVESİNDE "MİLYARLARCA DOLARLIK" İMZALAR ATILABİLİR

Henüz resmi bir nihai satış sözleşmesi imzalanmamış olsa da Ankara'daki zirvenin ilk gününün "Savunma Sanayii Günü" olarak ilan edildiği hatırlatıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin milyarlarca dolar değerinde silah alım sözleşmeleri ve mutabakat zaptı (MoU) imzalanacağını önceden duyurduğuna dikkat çeken Yunan medyası, SAMP/T füze savunma sistemine ilişkin tarihi bir çerçeve anlaşmasının bu zirvede ilan edilmesinin neredeyse kesin olduğunu yazdı.

Ayrıca analizde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye'nin büyüyen askeri cephaneliği Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri temelli değiştiriyor.Atina yönetiminin müttefiklerine karşı acilen sert ve diplomatik bir tavır alması gerekli"

YUNANİSTAN'IN MİLYON EUROLUK İHA PLANI SALLANTIDA

Öte yandan "Fransa ile Türkiye arasındaki yakınlaşma Atina’da endişelere neden olurken, Yunanistan’ın milyonlarca euroluk Patroller İHA programı da krize sürüklendi" ifadelerini kullanan Yunan basını, Haziran 2023’te Safran ile imzalanan 55 milyon euroluk anlaşmanın geleceğinin belirsizliğini koruduğunu yazdı.

Tedarik sürecinde ciddi gecikmeler yaşanırken, Yunan ordusunun birlikte çalışabilirlik kabiliyeti için şart koştuğu Link-16 terminalinin kurulumunda da teknik sorunlar aşılamadı.

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