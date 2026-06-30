MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, çalışan anneler için yeni bir doğum sonrası çalışma modeli önerdiklerini açıkladı. Öneriye göre ilk 6 aylık zorunlu analık izninin ardından ikinci 6 ayda esnek çalışma uygulanacak. Modelle hem bebeğin ilk yılındaki gelişiminin desteklenmesi hem de kadınların kariyer hayatından kopmamasının sağlanması hedefleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, parti bünyesinde yürütülen sosyal politika çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yurdakul, hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" kitabına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar 17 ana başlıktan oluşan kapsamlı bir eseri hayata geçirdiklerini belirten Yurdakul, tamamı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan eserin uluslararası çalışmalar arasına girdiğini söyledi.

MHP'den çalışan anneler için yeni model önerisi: Doğum izninde 6+6 ay formülü...

Daha önce yapılmış "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" temalı bir eserin varlığını bulamadıklarını dile getiren Yurdakul, "Günümüz vizyonuna tam anlamıyla uyan bu çalışmanın ismini de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli verdi. Bu eseri tüm kütüphanelerimize ve bakanlıklarımıza ulaştırdık." dedi.

Yurdakul, 142 bilim insanının katılımıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı'nın önemli sonuçlar ortaya koyduğunu hatırlatarak, hazırlanan 3 cilt 742 sayfalık raporu Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim ettiklerini kaydetti.

MHP'den çalışan anneler için yeni model önerisi: Doğum izninde 6+6 ay formülü...

ÇALIŞAN KADINLAR İÇİN YENİ MODEL

Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere düştüğüne ve yaşlı nüfusun arttığına dikkati çeken Yurdakul, çalışan kadınların kariyerlerini desteklemek amacıyla yeni bir model önerdiklerini söyledi.

İlk bir yılın çocuğun gelişimi ve anne sütü alımı için çok kritik bir dönem olduğuna işaret eden Yurdakul, "Doğum izinlerine yönelik önerilerimiz kapsamında, ilk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından, sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

MHP'den çalışan anneler için yeni model önerisi: Doğum izninde 6+6 ay formülü...

160 BİLİM ADAMINDA 842 SAYFALIK RAPOR

Partisinin sağlık politikalarından da sorumlu olduğunu hatırlatan Yurdakul, 2012 yılında kaleme alınan "MHP Türk Sağlık Sistemi" kitabının 2024 yılında güncellendiğini, küresel pandemi sonrasında stratejik önem kazanan "Gıda Güvenliği" başlığını sağlık politikalarına dahil ettiklerini aktardı.

Yurdakul, 160 bilim insanının katkısıyla 3 ciltlik 842 sayfalık kapsamlı bir raporu hazırladıklarını, bu çalışmayı da Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını belirtti.

Geliştirilen bilimsel verilerin yasa tekliflerine dönüştürüldüğünü dile getiren Yurdakul, "Bilimsel verilerin kanunlaşması gereken kısımlarını yasa teklifi haline getirerek Meclis Grup Başkanvekillerimiz Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'a teslim ediyoruz. Yönetmelik veya genelge ile çözülebilecek idari konuları ise başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Bizim için asıl olan, bilimin milletin hizmetine sunulmasıdır." dedi.

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