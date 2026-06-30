Los Angeles Lakers ile yeni sözleşme imzalamayan Lebron James, yeni sezonda kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı.

Los Angeles Lakers ile sözleşmesi sona eren LeBron James’in geleceği netlik kazandı.

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ESPN’in haberine göre; LeBron James, Los Angeles Lakers’tan ayrılma kararı aldı. LeBron'ın, yeni sezonda Lakers için oynamayacağını kulüp yönetimine resmen bildirdiği belirtildi.

41 yaşındaki yıldızın yeni adresi henüz netlik kazanmazken Golden State Warriors‘ın James’i gelecek sezon için serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Kariyerinde 2018 yılından bu yana Los Angeles Lakers formasını giyen LeBron James, bu süreçte takımıyla bir kez NBA şampiyonluğu, bir kez de NBA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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