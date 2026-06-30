Türkiye Gazetesi
LeBron James'ten deprem etkisi yapan karar
Los Angeles Lakers ile yeni sözleşme imzalamayan Lebron James, yeni sezonda kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı.
Özetle DinleLeBron James'ten deprem etkisi yapan karar
Kaydet
Spor 2 dk önce
LeBron James'in Los Angeles Lakers ile sözleşmesinin sona ermesiyle geleceği hakkında bir gelişme yaşandı.
- LeBron James, Los Angeles Lakers'tan ayrılma kararı aldı.
- Yıldız oyuncu, yeni sezonda Lakers için oynamayacağını kulüp yönetimine resmen bildirdi.
- Yeni adresi henüz netlik kazanmazken Golden State Warriors'ın onu serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor.
- LeBron James, 2018'den bu yana Lakers forması giyiyordu.
- Bu süreçte takımıyla bir kez NBA şampiyonluğu ve bir kez de NBA Kupası şampiyonluğu yaşadı.
0:00 0:00
1x
Los Angeles Lakers ile sözleşmesi sona eren LeBron James’in geleceği netlik kazandı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
ESPN’in haberine göre; LeBron James, Los Angeles Lakers’tan ayrılma kararı aldı. LeBron'ın, yeni sezonda Lakers için oynamayacağını kulüp yönetimine resmen bildirdiği belirtildi.
41 yaşındaki yıldızın yeni adresi henüz netlik kazanmazken Golden State Warriors‘ın James’i gelecek sezon için serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Kariyerinde 2018 yılından bu yana Los Angeles Lakers formasını giyen LeBron James, bu süreçte takımıyla bir kez NBA şampiyonluğu, bir kez de NBA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR