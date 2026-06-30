Artvin'de dereye uçan kamyonda kaybolan baba-oğuldan, oğul Mecit Kaya'nın cansız bedenine 14'üncü günde ulaşılmıştı. Kayıp baba Selahaddin Kaya'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları ise 16'ncı gününde de aralıksız sürüyor.

Artvin-Ardahan kara yolu Çiftehanlar mevkisinde 15 Haziran'da meydana gelen kazada dereye devrilen kamyonda bulunan sürücü Mecit Kaya ile babası Selahaddin Kaya akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Oğlunun cansız bedeni bulunmuştu! Selahaddin Kaya'dan 16 gündür haber yok

Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarının 14'üncü gününde Mecit Kaya'nın cansız bedenine ulaşılırken, Selahaddin Kaya'nın bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Arama faaliyetlerine AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma, emniyet, sağlık ve ilgili kurumların ekipleri katılıyor.

Oğlunun cansız bedeni bulunmuştu! Selahaddin Kaya'dan 16 gündür haber yok

Ekipler, Şavşat Deresi ile derenin ulaştığı baraj gölü güzergâhında botlar, su üstü ve kıyı taramalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Artvin Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası