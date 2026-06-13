Artvin'de serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imam Rüstem Özdemir ile müezzin Mustafa Gedikli, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli (35) ile Güneşli Camii İmam Hatibi Rüstem Özdemir (27), serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra iki kişinin suda hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILAN İMAM VE MÜEZZİN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki din görevlisi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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