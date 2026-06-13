İhlas Haber Ajansı
Artvin'de kahreden olay! Serinlemek isteyen imam ve müezzin boğuldu
Artvin'de serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imam Rüstem Özdemir ile müezzin Mustafa Gedikli, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Özetle DinleArtvin'de kahreden olay! Serinlemek isteyen imam v...
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3. Sayfa az önce
Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli ve Güneşli Camii İmam Hatibi Rüstem Özdemir, serinlemek girdikleri gölette hareketsiz bulunarak kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
- Mustafa Gedikli (35) ve Rüstem Özdemir (27) serinlemek amacıyla gölete girdi.
- Vatandaşlar tarafından suda hareketsiz oldukları fark edilen ikili için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunuldu.
- Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
- İki din görevlisi ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli (35) ile Güneşli Camii İmam Hatibi Rüstem Özdemir (27), serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra iki kişinin suda hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki din görevlisi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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