ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleri öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Trump, ABD ile İran heyetleri arasında 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantının sonucuna ilişkin temkinli konuşan Trump, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla kazanılan vatandaşlık hakkına ilişkin açıklaması beklenen kararını da değerlendirdi. Mahkemenin vereceği karara uyacağını belirten Trump, doğumla vatandaşlık uygulamasının ülke için "çok kötü" olduğunu savundu.

Trump ayrıca New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyalist adaylara verdiği desteği de eleştirdi. Sosyal demokrat anlayışın aslında komünizm olduğunu öne süren Trump, bunun ABD için büyük bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

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